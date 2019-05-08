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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı?
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    08.05.2019 - 10:19 |

    Kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı?

    Ramazan ayının üçüncü gününde de vatandaşlar tarafından merak edilen sorular yoğun ilgi görüyor. Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? merak konusu oldu. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen o yanıt...

    Kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı?

    Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı?

    Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).

    Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

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