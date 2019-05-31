Kıbrıs Tatlısı tarifi | Kıbrıs Tatlısı için malzemeler

KIBRIS TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Keki için;

3 adet yumurta

½ su bardağı toz şeker

½ su bardağı ayçiçek yağı

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı toz hindistan cevizi

1 avuç ceviz – kıyılmış

Kreması için;

1 litre süt

2 yemek kaşığı buğday nişastası

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

½ su bardağı toz şeker

200 gram krema – çırpılmış

Şerbeti için;

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 – 2 damla limon suyu

KIBRIS TATLISI NASIL YAPILIR?

Şerbeti için;

Şeker ve suyu bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra 1 – 2 damla limon suyu ekleyip, kenara alın.

Keki için;

Bir karıştırma kabına yumurtaları alın ve hafif çırpın. Üzerine toz şekeri ekleyin ve iyice çırpın. Ayçiçek yağı ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilya ve kabartma tozunu bir elekten geçirerek yumurtalı karışıma ekleyin. Hindistan cevizi ve galeta ununu ekleyip, bir spatula yardımıyla karıştırın. En son ince kıydığınız cevizi ekleyip yağladığınız kare cam fırın kabınıza (21x21) eşit şekilde yayın. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkarıp kenarda ılıttığınız tatlınızın üzerine soğuttuğunuz şerbeti gezdirin.

Kreması için;

Süt, nişasta, un ve toz şekeri bir tencerede pişirin. Kıvam alınca ocaktan alın ve içerisine vanilyayı ekleyip, karıştırın.

Soğuduktan sonra çırpılmış kremayı ilave edip yavaşça birbirine yedirin. Kremayı şerbetli tatlının üstüne sürün. Üzerine hindistan cevizi ve ceviz serpip servis edin.

