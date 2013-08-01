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    HaberlerRamazan Tatlıları Haberleri Kolay Lokma Tatlısı
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    01.08.2013 - 17:11 |

    Kolay Lokma Tatlısı

    Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılardan biri olan lokma tatlısını evde kolayca hazırlayabilirsiniz.

    Kolay Lokma Tatlısı

    Malzemeler

    Hamur için:

    2 adet yumurta
    1 su bardağı yoğurt
    Yarım paket kabartma tozu
    1,5 su bardağı un

    Şerbet için:


    3 su bardağı toz şeker
    3 su bardağı su
    1/4 limonun suyu

    Yapılışı:

    Yumurta, un, yoğurt ve kabartma tozunu çırpın. Krep hamurundan daha yoğun kıvamda bir hamur elde edin. Bir tencerede şerbet hazırlamak için su, toz şeker ve limon suyunu kaynatın. Fazla yoğun olmamasına dikkat edin. Şerbeti soğuması için bekletin.
    Bir tencereye sıvı yağ koyun ve kızdırın. Yağa batırılmış bir kaşık ile hamurdan ufak parçalar alıp kızgın yağa atın. Hamur kızarınca 5-6 dakika şerbette bekletin. Dilerseniz üzerine tarçın veya hindistancevizi de dökebilirsiniz.

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