Kolay Lokma Tatlısı

Malzemeler

Hamur için:



2 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

Yarım paket kabartma tozu

1,5 su bardağı un

Şerbet için:



3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1/4 limonun suyu



Yapılışı:



Yumurta, un, yoğurt ve kabartma tozunu çırpın. Krep hamurundan daha yoğun kıvamda bir hamur elde edin. Bir tencerede şerbet hazırlamak için su, toz şeker ve limon suyunu kaynatın. Fazla yoğun olmamasına dikkat edin. Şerbeti soğuması için bekletin.

Bir tencereye sıvı yağ koyun ve kızdırın. Yağa batırılmış bir kaşık ile hamurdan ufak parçalar alıp kızgın yağa atın. Hamur kızarınca 5-6 dakika şerbette bekletin. Dilerseniz üzerine tarçın veya hindistancevizi de dökebilirsiniz.