Migren hastaları Ramazan ayına dikkat

Nöroloji Uzmanı Dr. Aysun Hatice Akca, migren hastalarının oruç tutabilmesi için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi vererek migren hastalığının, açlık, uykusuzluk ve stresle tetiklenen bir baş ağrısı çeşidi olduğunu belirtti. Migren hastalarının aç kalmaması gerektiğini ifade eden Dr. Akca, “Sahur yemeklerini mutlaka yemeleri fakat uykusuz da kalmamaları gerekmektedir. Yani Ramazan’da hem uykusuzluk, hem açlık migreni tetikleyen faktörler arasındadır. Beslenme de çok önemli, migreni tetikleyen bazı besinler de var. Özellikle mayalı yiyeceklerden, kafeinli içeceklerden ve çikolatadan uzak durmak gerekir. Tabi ki Ramazan ayında migren ataklarının sıklaşmaması için, aç kalmadığımız ölçüde yediğimiz yiyeceklere de dikkat etmemiz gerekir” dedi.



“BESLENMEYE VE UYKUSUZLUĞA DİKKAT EDİN, STRESE GİRMEYİN”



Migren hastalığının, sebebi belli olmayan primal baş ağrıları arasında yer aldığını vurgulayan Dr. Akca, “Bu ağrının özelliklerini söyleyecek olursak; yarım, zonklayıcı, günlük yaşam kalitesini düşüren, beraberinde bulantı, kusma, ışıktan ve sesten rahatsız olmanın eşlik edebildiği, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkilediği için fonksiyonel bir kayba neden olan bir baş ağrısıdır. Fonksiyonel kayıp dediğimiz zaman, merdiven inip çıkmak, ayağa kalkmak bile migren hastalarında, atak anında çok önemli derecede ağrıyı arttıran faktörlerdendir. Migren, birçok şeyle tetiklenebilen bir baş ağrısıdır. Yediğimiz yiyeceklerden tutun da açlık, uykusuzluk stresle, bayanlarda adet döneminde tetiklenebilen bir baş ağrısıdır. Bu nedenle beslenmeye dikkat etmek, uykusuzluğa dikkat etmek, aç kalmamak, strese girmemek migren hastaları için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.



“RAMAZAN’DA PEYNİR, ÇİKOLATA VE KAFEİNDEN UZAK DURUN”



Migren hastalığının oruç tutmaya engel olmadığını ifade eden Dr. Akca, “Bazı durumlara dikkat etmek lazım. Yani migreniniz varsa mutlaka düzenli sahurunuzu yapacaksınız. Mutlaka uykusuz kalmayacaksınız. Beslenirken de migreni tetikleyecek gıdalardan uzak kalacaksınız. Bunlar mayalı yiyecekler ve içecekler, fermente olmuş yiyecek ve içeceklerden uzak durmak gerekir. Migreni olan kişiler Ramazan ayında oruç tutmayı düşünüyorlarsa, peynir, çikolata ve kafeinden uzak durmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.



“RAMAZAN AYINDA TEDAVİLERİNİZE DEVAM EDİN”



Düzenli tedavi alan migren hastalarının, tedavilerini Ramazan ayı boyunca kesmemeleri gerektiğini kaydeden Dr. Akca, “Migren hastalarına, diyetisyen nezaretinde aç kalmama yönünde ya da bizim önerdiğimiz gıdalar yönünde beslenmesi önerilir. Ben migren hastalarına nöral terapi yapıyorum. Ramazan öncesi nöral terapi yaptığım hastalarda aslında ciddi bir rahatlama görüyoruz. Ramazan’da açlıkla birlikte mutlaka her ağrım tetiklenir diyen hastalarımızda büyük ölçüde bir rahatlama görüyoruz” dedi.



“MİGREN TEDAVİSİNİ MUTLAKA YAPTIRIN”



Günlerce sürebilecek olan migren ağrılarının, en az dört saat sürdüğünü belirten Dr. Akca, “Ağrı öncesinde bir açlık ya da uykululuk hali, daha sonrasında aura semptomu olabilir. Bu semptom, gözünün önünde şimşek çakması, sim dökülür gibi hissetme ya da bir tarafında uyuşma, görme kaybı ya da bir borudan bakıyormuş gibi tübüler görme dediğimiz görme sonrasında baş ağrısı başlayabilir. Bu baş ağrısı, şiddetli bir baş ağrısıdır. Kişinin yaşam kalitesini oldukça sınırlayan, düşüren bir baş ağrısıdır. Bence tedavisi mutlaka yapılması gerekir” diye konuştu