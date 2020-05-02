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    HaberlerRamazan Haberleri Oruç açma duası nedir, oruç nasıl açılır? İşte iftar duası ve anlamı...
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    02.05.2020 - 11:47 |

    Oruç açma duası nedir, oruç nasıl açılır? İşte iftar duası ve anlamı...

    Ramazan ayı Müslüman alemi tarafından idrak ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç ibadeti ayı gerçekleştiriliyor. Oruç açarken okunacak dualar ise araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki oruç açma duası nedir? Oruç nasıl açılır?

    Oruç açma duası nedir, oruç nasıl açılır? İşte iftar duası ve anlamı...

    Ramazan ayında 30 gün süresince oruç ibadeti gerçekleştirilecek. Üç aylar içerisinde yer alan Ramazan ayında oruç tutuluyor, namazlar kılınıyor ve dualar okunarak ibadetlerle geçiliyor. Peki oruç nasıl açılır, oruç açma duası ve anlamı nedir?

    İFTAR DUASI

    "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

    İFTAR DUASI ANLAMI

    "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

    ORUÇ NASIL AÇILIR?

    İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir.(İ. Mace)

    Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)

    2 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni2 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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