Oruç kilo verme yöntemi değil

Medicana Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü Uzmanı Diyetisyen Demet Sayar, oruç tutmanın kilo verme yöntemi olmadığını söyledi.Ramazan ayında beslenme şeklinin ve saatlerinin değişmesiyle birlikte fiziksel aktivitelerin azalması kilo almalara neden olduğunu belirten Medicana Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü Uzmanı Diyetisyen Demet Sayar, “Oysa sağlıklı beslenmenin püf noktalarını bilerek Ramazan ayını kilo almadan atlatılması mümkündür. Ramazan ayında gün boyu aç kalınacağı için aşırı yemek yerine yavaş sindirilen ürünleri tercih edilmelidir. Kilo problemi olan kişiler Ramazan ayını diyet dönemi olarak görüp kendilerini aç bırakarak kilo vereceklerini düşünürler. Gün boyu aç kalmak hareket azlığına, metabolizma hızının yavaşlamasına neden olduğu için alınan besinlerin yağ olarak depolanması kolaylaşmakta dolayısıyla kilo vermek zorlaşmaktadır. Bu sebeple bu dönemde kilo vermek için yeterli ve dengeli beslenmeyenler bu ayda tam tersine kilo almaktadır” dedi.

Ramazan ayında fiziksel aktivitelerin de ölçülü yapılması gerektiğini ifade eden Sayar, “Gün boyu aç kalınmasından dolayı hareket azlığı, metabolizma hızının yavaşlaması, tek öğünde aşırı besin tüketimi kilo problemlerine neden olmaktadır. Dolayısıyla sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat ederek iftardan 45 dakika sonra yarım saat ile 1 saat arasında yapılan egzersizler yani düşük tempoda yürüyüş gibi kilo kontrolünde size yardımcı olacaktır. Yaz mevsiminin son ayları Ramazan ayına denk gelmesi ile yaz yorgunluğu ve halsizlik şikâyetleri görülmektedir. Yeterli ve dengeli beslenme gün içinde her besin grubundan yeterli miktarda almakla sağlanır. Böylece gerekli olan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller de alınmış olur. Özellikle yeterli miktarda alınan vitamin ve mineraller, mevsim değişikliğinde halsizlik ve yorgunluğa karşı yardımcı olmaktadır. B ve C vitaminleri, folik asit, demir, magnezyum, potasyum, selenyum ve çinkonun yorgunluk azaltıcı enerji artırıcı etkilerinden, süt ve et ürünleri, turunçgiller, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve meyve çeşitlerinden tüketilerek yararlanılması mümkündür” diye konuştu.Kilo vermenin tek başına yürütülebilecek bir süreç olmadığının altını çizen Sayar, “Fazla kilolardan sağlıklı beslenerek kurtulmak için en doğru yol bir beslenme ve diyet uzmanına başvurmaktır. Bu sayede diyeti bir yaşam tarzı olarak benimseyip kalıcı kilo kontrolünü de sağlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.