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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Orucu sigara ile açmayın
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    26.05.2017 - 15:07 |

    Orucu sigara ile açmayın

    Uzun süre aç kaldıktan sonra sigara içmenin zararı çok daha fazla

    Orucu sigara ile açmayın

    Uzmanlar orucu sigara ile açmanın akciğer kanseri ve kalp krizini tetikleyebileceğini söylüyor. Sağlığa zararlı olan sigara uzun saatler aç kaldıktan sonra tüketildiğinde çok daha fazla zararlı hale geliyor.

    Ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerinde mideye fazla yüklenilmemek, hafif gıdalar ile ufak molalar vererek beslenmek en ideal seçim.

    Hamurişi ürünler, yağ içeriği yüksek yemeklerden kaçınılmak, iftara çorba ile başlamak ve çorbadan hemen sonra ağır şeyler yememek gerekiyor. Sahur zamanında da çok fazla sigara tüketmeyi önermeyen uzmanlar tercihin yine hafif ve susamaya sebep olmayacak seçeneklerden yapılması konusunda uyarıyor.

    Kalp hastalarının oruç tutamayacağı yolundaki inanışların doğru olmadığını belirten uzmanlar, ilaçlarını ve dengeli beslenmelerini aksatmadıkları sürece kalp hastalarının oruç tutmalarında bir sakınca olmadığını belirtiyorlar. Ancak her hastalıkta olduğu gibi bireyin kendi doktoruna danışması da çok önemli.

    İftardan bir süre sonra yaklaşık yarım saat kadar süren bir yürüyüş yapmak Ramazan boyunca rutinimiz haline getirmemiz gereken bir egzersiz.

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