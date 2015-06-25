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    HaberlerSahur Tarifleri Haberleri Otlu peynirli krep
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    25.06.2015 - 11:31 |

    Otlu peynirli krep

    Sahur sofralarının hem lezzetli hem de doyurucu lezzeti otlu peynirli krep...

    Otlu peynirli krep

    Malzemeler
    2 su bardağı süt
    2 su bardağı un
    Tuz
    Ispanak, taze soğan ve maydanoz

    Beyaz peynir

    Tereyağı

    Not: Malzeme 2 kişiliktir, yeşillik malzemesi de ona göre ayarlanmalı...

    Yapılışı
    Yeşillikleri ince ince doğruyoruz. Ispanakları tuzlayıp elimizle suyunu sıkıyoruz. Beyaz beyniri çatal yardımıyla iyice eziyoruz. Sütü, unu ve beyaz peyniri karıştırıp iyice çırpıyoruz. Yeşilleri karıştırıyoruz.

    İlk önce tavayı 1 damla yağ ile yağlıyoruz. 1 kepçe karışımdan tavaya ekleyerek tavaya yayıyoruz. Hamur karışımı bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Servis yaparken sıcak kreplerin üzerine tereyağı sürebilirsiniz.

    Afiyet olsun

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