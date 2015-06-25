25.06.2015 - 11:31 |
Otlu peynirli krep
Sahur sofralarının hem lezzetli hem de doyurucu lezzeti otlu peynirli krep...
Malzemeler
2 su bardağı süt
2 su bardağı un
Tuz
Ispanak, taze soğan ve maydanoz
Beyaz peynir
Tereyağı
Not: Malzeme 2 kişiliktir, yeşillik malzemesi de ona göre ayarlanmalı...
Yapılışı
Yeşillikleri ince ince doğruyoruz. Ispanakları tuzlayıp elimizle suyunu sıkıyoruz. Beyaz beyniri çatal yardımıyla iyice eziyoruz. Sütü, unu ve beyaz peyniri karıştırıp iyice çırpıyoruz. Yeşilleri karıştırıyoruz.
İlk önce tavayı 1 damla yağ ile yağlıyoruz. 1 kepçe karışımdan tavaya ekleyerek tavaya yayıyoruz. Hamur karışımı bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Servis yaparken sıcak kreplerin üzerine tereyağı sürebilirsiniz.
Afiyet olsun