Otlu peynirli krep

Malzemeler

2 su bardağı süt

2 su bardağı un

Tuz

Ispanak, taze soğan ve maydanoz

Beyaz peynir

Tereyağı



Not: Malzeme 2 kişiliktir, yeşillik malzemesi de ona göre ayarlanmalı...



Yapılışı

Yeşillikleri ince ince doğruyoruz. Ispanakları tuzlayıp elimizle suyunu sıkıyoruz. Beyaz beyniri çatal yardımıyla iyice eziyoruz. Sütü, unu ve beyaz peyniri karıştırıp iyice çırpıyoruz. Yeşilleri karıştırıyoruz.



İlk önce tavayı 1 damla yağ ile yağlıyoruz. 1 kepçe karışımdan tavaya ekleyerek tavaya yayıyoruz. Hamur karışımı bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Servis yaparken sıcak kreplerin üzerine tereyağı sürebilirsiniz.



Afiyet olsun