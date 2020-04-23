Ramazan ayı ayetleri nelerdir? İşte Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler...

Ramazan ayı hadisleri ve ayetleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 24 Nisan tarihinde idrak edilecek. İslam dünyası için önemli olan Ramazan ayında ibadetler yapılacak. Peki Ramazan ayı ve hadisleri nelerdir?

RAMAZAN AYI HADİSLERİ

“Gökyüzünün kapıları Ramazan ayının ilk gecesi açılır ve son gününün gecesine kadar kapanmaz.” ( Hz. Muhammed)

“Cennet dört kişinin özlemini çeker, biri de ramazan ayında oruç tutandır.”( Hz. Muhammed)

“İnsan, Ramazan ayının faziletini bilseydi, yılın hepsinin Ramazan olmasını isterdi.”( Hz. Muhammed)

"Allah'tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! (Bu takdirde doğruca)Rabbinizin cennetine girersiniz." (Tirmizî, Cum'a 80)

“Ramazan ayı bütün ayların, Kadir Gecesi ise bütün gecelerin efendisidir.”( Hz. Muhammed)

“Oruç, kul ile Allah arasında bir ibadettir, Allah’tan başka kimse onu bilemez.” ( Hz. Muhammed)

"İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah'ın evi Kâbe'yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak."(Buhârî, Îmân 1, 2, Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân 19-22)

“Cennet, her yıl ramazan ayının gelişiyle süslenip ziynetlenir.“( Hz. Muhammed)

RAMAZAN AYI AYETLERİ

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Suresi 187)

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 184)

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe Suresi 112)