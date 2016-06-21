Ramazan Ayı sahur menüsü 10
Sahuru için seçtiğimiz yapımı pratik, tok tutan, lezzetli sahur menüsü...
İftar menüsü şu şekilde;
3 peynirli yumurta
karadut şerbeti
3 peynirli yumurtanın malzemeleri
4 tane yumurta
yeşil, kırmızı ve sarı dolmalık biber
1 yemek kaşığı tereyağı
beyaz peynir
kekik
fesleğen
nane
tuz
3 peynirli yumurtanın yapılışı
Biberleri uzunlamasına doğrayın ve tereyağda 3-4 dakika soteleyin.
Peyniri ilave edip eriyene kadar sotelemeye devam edin.
Yumurtları bir kasede kırıp çırpın ve biberlerin üzerine ekleyerek karıştırın.
Ekmek dilimlerin üzerine yumurtalı karışımdan alıp yayın ve servis edin.
Karadut şurubunun malzemeleri
350 gram karadut
yarım su bardağı şeker
2 litre su
Karadut şurubunun yapılışı
Bir gece öncesinden karadutların üzerinde şeker gezdirin ve üstünü örtüp bekletin.
Ertesi gün tencereye karadutları alın ve üzerine su koyup orta ateşte kaynatın.
Soğuduktan sonra bir tülbent ile süzün ve doğuması için buzdolabına koyun.