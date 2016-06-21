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    21.06.2016 - 12:17 |

    Ramazan Ayı sahur menüsü 10

    Sahuru için seçtiğimiz yapımı pratik, tok tutan, lezzetli sahur menüsü...

    Ramazan Ayı sahur menüsü 10

    İftar menüsü şu şekilde;

    3 peynirli yumurta
    karadut şerbeti


    3 peynirli yumurtanın malzemeleri

    4 tane yumurta
    yeşil, kırmızı ve sarı dolmalık biber
    1 yemek kaşığı tereyağı
    beyaz peynir
    kekik
    fesleğen
    nane
    tuz

    3 peynirli yumurtanın yapılışı

    Biberleri uzunlamasına doğrayın ve tereyağda 3-4 dakika soteleyin.

    Peyniri ilave edip eriyene kadar sotelemeye devam edin.

    Yumurtları bir kasede kırıp çırpın ve biberlerin üzerine ekleyerek karıştırın.

    Ekmek dilimlerin üzerine yumurtalı karışımdan alıp yayın ve servis edin.

    Ramazan Ayı sahur menüsü 10

    Karadut şurubunun malzemeleri

    350 gram karadut
    yarım su bardağı şeker
    2 litre su

    Karadut şurubunun yapılışı

    Bir gece öncesinden karadutların üzerinde şeker gezdirin ve üstünü örtüp bekletin.

    Ertesi gün tencereye karadutları alın ve üzerine su koyup orta ateşte kaynatın.

    Soğuduktan sonra bir tülbent ile süzün ve doğuması için buzdolabına koyun.

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