Ramazan Ayı sahur menüsü 10

İftar menüsü şu şekilde;

3 peynirli yumurta

karadut şerbeti



3 peynirli yumurtanın malzemeleri

4 tane yumurta

yeşil, kırmızı ve sarı dolmalık biber

1 yemek kaşığı tereyağı

beyaz peynir

kekik

fesleğen

nane

tuz

3 peynirli yumurtanın yapılışı

Biberleri uzunlamasına doğrayın ve tereyağda 3-4 dakika soteleyin.

Peyniri ilave edip eriyene kadar sotelemeye devam edin.

Yumurtları bir kasede kırıp çırpın ve biberlerin üzerine ekleyerek karıştırın.

Ekmek dilimlerin üzerine yumurtalı karışımdan alıp yayın ve servis edin.

Karadut şurubunun malzemeleri

350 gram karadut

yarım su bardağı şeker

2 litre su

Karadut şurubunun yapılışı

Bir gece öncesinden karadutların üzerinde şeker gezdirin ve üstünü örtüp bekletin.

Ertesi gün tencereye karadutları alın ve üzerine su koyup orta ateşte kaynatın.

Soğuduktan sonra bir tülbent ile süzün ve doğuması için buzdolabına koyun.