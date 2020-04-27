Ramazan Bayramı hangi tarihlere denk geliyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı içerisinde 3 gün geride kaldı. Bu günlerde vatandaşlar tarafından en fazla merak edilen konu başlıkları arasında Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor sorusu geliyor. Peki Ramazan Bayramı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor. Bayram tatili kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı arefesi 23 Mayıs tarihine denk geliyor. Arefe günü öğleden sonra izinli sayılacak olan vatandaşlar toplamda 3,5 gün sürecek olan bayram tatilinin tadını çıkaracak.