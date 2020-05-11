Ramazan Bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı, kaç gün tatil olacak?

Ramazan Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayının ardından idrak edilen Ramazan Bayramına sayılı günler kala vatandaşların aklında onlarca soru var! Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak, sokağa çıkma yasağı olacak mı gibi birçok soru yanıtını bekliyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman arefe günü ne zaman?

ARAFE GÜNÜ NE ZAMAN?

23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilecek. Bugün içerisinde Ramazan ayının son orucu tutulacak

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramının ilk günü 24 Mayıs Pazar günü son günü ise 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından bayramda sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.