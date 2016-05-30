Ramazan için sağlıklı alternatif tarifler

Farklı Bir Şeyler İçelim Diyenlere

Salatalık Şöleni (2 kişilik)

Malzemeler: 300 gram kaymaksız yoğurt, 150 gram salatalık, tuz, nane yaprakları, 1 silme çay kaşığı toz zencefil, buz parçaları

Yapılışı: Salatalıkları yıkayın ve halkalar halinde doğrayın. Bütün malzemeleri blenderdan geçirin.

1 porsiyonu yaklaşık 180 kaloridir.





Karpuz Limonatası (8 kişilik)

Malzemeler: 1.5 kg karpuz, 1 iri limonun suyu, 2 tatlı kaşığı bal, 10-15 adet buz

Yapılışı: Tüm malzemeleri blenderdan geçirin.

1 porsiyonu yaklaşık 95 kaloridir.

Hurmalı Smoothie (2 Kişilik)

Malzemeler: 70 gram hurma, 1 çay bardağı kaymaksız yoğurt, 1 çay bardağı süt, 2 tatlı kaşığı bal

Yapılışı: Hurmaların çekirdeklerini çıkardıktan sonra tüm malzemeleri blenderdan geçirin.

1 porsiyonu yaklaşık 170 kaloridir.

SAHURDA UYKUSUNU AÇMAK İSTEMEYENLERE

Sahur tüm gün kendinizi iyi hissetmeniz için mutlaka tüketmeniz gereken bir öğün. Yatmadan önce yemek ya da sadece iftar öğünü yapmak hem sindirim sistemi sağlığınız hem de metabolizmanız açısından olumsuz sonuçlara yol açar. Aynı zamanda yavaşlayan metabolizmanız sebebi ile bayramda kilo alma riskiniz yükselir. En sağlıklı sahur öğünü kahvaltı yapmaktır ancak sizde uyku severlerdenseniz ve uyurgezer sahur yapanlardansanız aşağıdaki hem dengeli hem de sağlıklı alternatifler işinizi kolaylaştırabilir.

Brownie Müsli (2 kişilik)

Malzemeler: 1 su bardağı badem sütü, 1 çay bardağı yoğurt, 2 tatlı kaşığı kakao, 1/2 su bardağı yulaf ezmesi, 2 tatlı kaşığı bal, 1 tutam tuz

Yapılışı: Bütün malzemeleri iyice karıştırıp iki porsiyona bölün. Kâseleri gece boyunca buzdolabında bırakın. İster soğuk isterseniz mikrodalga fırında ısıtarak tüketebilirsiniz.

1 porsiyonu 273 kaloridir.





Tuzlu Severim Diyenlere: Kefirli Yulaf ( 2 Kişilik)

Malzemeler: 1.5 su bardağı kefir, 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz, 2 yemek kaşığı dövülmüş badem

Malzemeler: Kuruyemişler dışındaki bütün malzemeleri karıştırın. Karışımı buzdolabında bekletin. Servis ederken kuruyemişleri üzerine serpiştirin.



1 porsiyonu 165 kaloridir.

Ramazan’ın Top 3 Yemeği

Soğuk Ayran Aşı: Yoğurt, yarma ve nohut içeriği ile sağlıklı, soğuk içildiği için yaz aylarının gözdesi. Protein, kalsiyum, kaliteli karbonhidrat ve B vitaminleri açısından zengin.

Yoğurt ile servis edilen ızgara sebzeler: Hafif ve kolay sindirilebilir bir seçenek. Protein, kalsiyum, lif ve C vitamini içeriyor.

Kıymalı sebze yemekleri: Uzun süre açlıktan sonra ağır et yemekleri yerine tercih edilebilecek sindirimi daha kolay bir alternatif. Protein, demir, lif ve C vitamini içeriyor.





Ramazan’ın Top 3 Meyvesi

Karpuz: Gün boyunca ter ile kaybettiğimiz potasyumun karşılanmasında ve tatlı ihtiyacımızın giderilmesinde tercih edilebilecek sağlıklı bir meyve. Şeker hastaları tüketim miktarına dikkat etmeliler. Sağlıklı kişiler günde 200 grama kadar tüketebilir.

Muz: Gün içerisinde kaybettiğimiz potasyumun karşılanmasında ve kendimizi halsiz ve mutsuz hissediyorsak seratonin salgılamaya yardımcı olacak olan muzun tüketim miktarına dikkat etmek gerekiyor. Günde 1 orta boy yeterli. Yine şeker hastalarının tüketim miktarına dikkat etmesi şart.

Şeftali: Potasyum, c vitamini ve lif açısından zengin şeftali aynı zamanda enerjik hissetmemize yardımcı olur.

Ramazan’da Out Olanlar

Hamur tatlıları: Bütün gün boş olan sindirim sistemini zorlamamak ve kan şekerimizi birden yükseltip iftar sonrası halsizlik yaşamamak için hamurlu tatlıları bu Ramazan tercih etmiyoruz.

Yağlı iftariyelikler: Tereyağı ve kaymağı her iftarda tüketmeyin. Doymuş yağların aşırı tüketilmesi kolesterol seviyelerinin yükselmesine neden olur.

Pirinç: Pirinç kan şekerini en hızlı yükselten besinlerden biridir. Bu Ramazan pirinç yerine bulgur, tam buğday makarnası ve karabuğday tercih ediyoruz.