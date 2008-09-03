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    03.09.2008 - 11:08 |

    Ramazan topu yerine ses bombası

    Kayseri'de iftar ve sahur zamanını duyurmak için Ramazan ayında tarihi Kale surlarından 50 yıl boyunca ateşlenen topun yerine ses bombası patlatılarak, havai fişek atılmasına başlandı.

    Ramazan topu yerine ses bombası

    Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 yıl boyunca kullanılan Ramazan topu ‘emekliye' ayrıldı. Tarihi Kayseri Kalesi'nde artık kullanılmayan topu yıllarca ateşleyen görevli Veli Aslantaş, 1 kilo barutu boş kovana koyup, sıkıştırdıktan sonra ateşlediklerini söyledi. Aslantaş, “Teknolojinin gerisinde kalan topu artık kullanamıyoruz. Çünkü daha pratik olan ses bombaları tercih ediliyor. Hem ses bombaları daha çok ses veriyor” dedi. Ramazan ayı boyunca ses bombalarını patlatacak ve havai fişekleri atacak Günışığı Organizasyon' şirketinin sahibi Bülent Kılıç, ses bombasını ve havai fişeği Gültepe Parkı'nda ateşlediklerini belirterek, “Kayseri Kalesi'ne zarar veren ses bombasını artık surlardan ateşlemiyoruz. İftarda 4, sahurda 4 olmak üzere toplam 8 bombası patlatıyoruz. Ses bombasını duymayacaklar için havai fişek kullanıyoruz” diye konuştu.

    Alper Kul'dan esprili paylaşımTiyatrocu Alper Kul, hayranlarını güldüren bir paylaşımda bulundu. Kendisi gibi tiyatrocu eşi Aylin Kontante'nin sesi de videoda arka planda yer aldı.
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