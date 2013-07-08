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    08.07.2013 - 15:53 |

    Ramazan'da ağız ve diş sağlığı uyarısı

    Diş Hekimi Mustafa Ağlar, Ramazan ayı boyunca vatandaşların iftar ve sahur yemeklerinden sonra dişlerini fırçalamaları konusunda uyardı.

    Ramazan'da ağız ve diş sağlığı uyarısı

    Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde görev yapan Diş Hekimi Mustafa Ağlar, Ramazan ayı boyunca vatandaşların iftar ve sahur yemeklerinden sonra dişlerini fırçalamaları konusunda uyardı.Alaplı ilçesinde görev yapan Diş Hekimi Mustafa Ağlar, Ramazan ayında ağız ve diş sağlığına daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini, gün içerisinde yeme içme faaliyetlerinde bulunulmadığı için ağız ve diş sağlığı bakımının özellikle iftar ve sahur yemeklerinden sonra mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

    Özellikle sahurdan sonra hemen uyunduğu için ağızda bakteri birikimi ve plak birikiminin daha fazla olduğunu belirten Ağlar, ”Ağız ve diş sağlığı, Ramazan ayında daha da önem kazanıyor. İftar ve sahurdan sonra fırçalanmayan dişler hem ağız kokusuna hem de diş çürüğüne sebep olmaktadır. Diş fırçalamadan oruç tutan kişilerin sahurdan iftara kadar geçen uzun süre içinde yeme içme faaliyetinde bulunmamasının ağızdaki bakteriler için daha kolay üreme ortamı sağlar ayrıca oruçlu iken tükürük salgısının azalması bakterilerin kolayca üremesine zemin hazırlar. Bu bakteriler hem ağız kokusuna sebep olur hem de asitlenmeyi arttırıp diş çürümesine sebep olur. Ağız bakımınız için her yemekten sonra dişlerinizi ve dilinizi en az 2 dakika fırçalayın diş ipi kullanın ve düzenli diş hekiminize kontrole gidin” dedi.

    Ramazan ayında beslenme alışkanlığına da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Ağlar, “Ramazan ayında uzun bir süre aç ve susuz kalındığı için kan şekerinde düşmeler meydana gelebiliyor. Bundan dolayı da özellikle iftarda tatlı tüketimi artıyor. Bu da diş çürümelerine neden oluyor “ diye konuştu.

    Alaplı ilçesinde görev yapan Diş Hekimi Mustafa Ağlar, Ramazan ayında ağız ve diş sağlığına daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini, gün içerisinde yeme içme faaliyetlerinde bulunulmadığı için ağız ve diş sağlığı bakımının özellikle iftar ve sahur yemeklerinden sonra mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

    Özellikle sahurdan sonra hemen uyunduğu için ağızda bakteri birikimi ve plak birikiminin daha fazla olduğunu belirten Ağlar, ”Ağız ve diş sağlığı, Ramazan ayında daha da önem kazanıyor. İftar ve sahurdan sonra fırçalanmayan dişler hem ağız kokusuna hem de diş çürüğüne sebep olmaktadır. Diş fırçalamadan oruç tutan kişilerin sahurdan iftara kadar geçen uzun süre içinde yeme içme faaliyetinde bulunmamasının ağızdaki bakteriler için daha kolay üreme ortamı sağlar ayrıca oruçlu iken tükürük salgısının azalması bakterilerin kolayca üremesine zemin hazırlar. Bu bakteriler hem ağız kokusuna sebep olur hem de asitlenmeyi arttırıp diş çürümesine sebep olur. Ağız bakımınız için her yemekten sonra dişlerinizi ve dilinizi en az 2 dakika fırçalayın diş ipi kullanın ve düzenli diş hekiminize kontrole gidin” dedi.

    Ramazan ayında beslenme alışkanlığına da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Ağlar, “Ramazan ayında uzun bir süre aç ve susuz kalındığı için kan şekerinde düşmeler meydana gelebiliyor. Bundan dolayı da özellikle iftarda tatlı tüketimi artıyor. Bu da diş çürümelerine neden oluyor “ diye konuştu.

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