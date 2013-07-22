Ramazan'da kolay sindirimin doğal ilacı 'şalgam suyu'

Ramazanayının mevsim sıcaklıklarının en yoğun olduğu aylara denk gelmesiyle birlikte hem hava koşulları hem de aç kalınan sürenin uzunluğu, sağlıklı bireylerin bile sağlığını tehdit eder duruma getiriyor. İftar ve sahurda yenebilecek ağır yemekler beslenme alışkanlığı değişen bünyede problemlere neden olabiliyor. Vücut dengesinin korunmasında ise en büyük yardımı sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle şalgam suyu sağlıyor.Vücut için doğal ve katkısız bir besin kaynağı olan şalgam suyunun en önemli hammaddesi mor havuç, A vitamini deposu. Bu özelliğiyle göz sağlığına da katkısı bilimsel olarak kanıtlanan şalgam suyunun insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. Vücuttaki toksinleri atan, bağırsakları çalıştırarak fazla kiloların atılmasına yardımcı olan ve A,B,C vitaminleri bakımından önemli bir kaynak olan şalgam suyunun ayrıca hücre yenileyici özelliği de bulunuyor.



AÇLIKLA GELEN STRESİ AZALTIYOR

Şalgam suyunun insan sağlığı ve vücuduna faydalarını sıralayan Diyetisyen Gülser Melis Zorgör, şunları söyledi: “Ramazan Ayı, tüm vücudu alışkın olduğu ritmin dışına çıkardığı için yediklerimize ve içtiklerimize özellikle dikkat etmemiz gereken bir dönem. Özellikle yaza denk gelen ramazan aylarında ayrıca bilinçli davranmalıyız. Çünkü iftar ile sahur arasındaki sürenin kısa olması sebebiyle iftarda yenilen yiyecekler yatarken henüz hazmedilmiş olmayacağından çok fazla mide- sindirim rahatsızlıkları ile uyku sorunları yaşatıyor. Bu noktada ramazan ayında sağlıklı kalmak adına bol sıvı tüketilmesi, çok ağır ve yağda kızarmış yiyeceklere rağbet edilmemesi ve hamur işleri ile şerbetli tatlılardan uzak durulması gibi hepimizin bildiği uygulamalar dikkate alınmalı. Bunların yanında iftar ile yatağa gidilen sürede hazmı sağlamak için şalgam suyu içilmesini öneriyoruz. Yemeklerle birlikte, yemeklerden önce veya sonra içilecek bir iki bardak şalgam suyu hazmı kolaylaştırıcı etkisiyle sindirim sistemini hızlandırır. Bu sayede dolu bir mide ile yatağa girilmemiş ve sahurda tüm günü rahat geçirebilecek kadar yemek yeme imkanı elde edilmiş olur”



Şalgam suyunun hazmı kolaylaştırmasının yanında birçok faydaları olan bir içecek olduğunun altını çizen Zorgör, “İçeriğinde A, B, C grubu vitaminleri barındıran şalgam suyu, idrar söktürücü etkisiyle böbrek kumu ve taşının düşürülmesine de yardımcı olur. Hücre yenileyici ve vücuttaki toksinleri atıcı özelliği iyi bilinen şalgam suyu içeriğindeki kalsiyum ve potasyum ile ramazanda açlığın vereceği stresi de önleyip, sinirleri yatıştırır. 100 mililitresinde sadece 3 kcal olan şalgam suyu, içeriğinde şeker barındırmadığından diyabet hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir içecek. Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olan şalgam suyunu, tuz içerdiğinden, sadece tansiyon hastalarının ve hamilelerin dikkatli tüketmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.