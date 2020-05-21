Bayramda oruca alışan vücudun dengesini bozmamaya dikkat!

Ramazan boyunca metabolizma hızından, bağırsak fonksiyonlarının yavaşlamasına kadar vücudumuzda ciddi değişiklikler meydana gelir. Oruç tutan kişinin vücudu, açlığa adapte olarak metabolizma hızını azaltır. Ramazan boyunca metabolizma hızından, bağırsak fonksiyonlarının yavaşlamasına kadar vücudumuzda ciddi değişiklikler meydana gelir. Ramazan’ın bitmesiyle ve bayram sebebiyle gün içinde tüketilen tatlı, çikolata ve şekerli içecek miktarının arttığını söyleyen Dyt. Sena Altunbaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Yavaşlayan vücuda yüksek miktarda şeker içeren besinlerin girmesiyle de kilo almak kaçınılmazdır. Vücudumuzda meydana gelen değişiklikleri hatırlayın ve Ramazan’dan bayrama yavaş bir geçiş sağlayın. Bayramı, yemek yeme eylemi olarak görmeyin ve toparlanma dönemi olarak değerlendirin. Bayram boyunca tüketilen yüksek karbonhidratlı besinler hızlı acıkmalara sebep olacağından gün içinde normalden daha fazla kalori almamıza da sebep olur. Bu tür besinler içerdikleri yoğun şeker ile vücudun boş bir enerji almasına neden olacağı için vücut ağırlığında istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle bayramda dikkat edilmesi gereken en önemli iki konu; basit karbonhidratları sınırlamak ve porsiyon kontrolü sağlamaktır. Bu bayram diğer bayramlardan farklı olacak; ev ziyaretleri, toplu buluşma-görüşmeler olmayacak ancak herkes yine de evlerinde bayrama özel sofralar ve tatlılar hazırlayacaktır. Bayramımız evde geçse de bayram boyunca diyet gibi bir disiplinin içinde olmak zor olduğundan beslenmenizde genel kurallar belirlemek daha faydalı olacaktır.”

ÖDEM ATMAK İÇİN BOL SU İÇİN

Dyt. Altunbaş’a göre bayramda aşağıdaki şu tavsiyelere uymanız sonucunda kontrollü bir bayram geçirmeniz mümkün:

• Büyük bayram sofralarında geçirilen uzun vakitler sonucu ne kadar yediğinizin farkına varamazsınız. Bu nedenle; seçtiğiniz yemekleri tabağınıza alırsanız hem porsiyon kontrolü sağlamış hem de kontrollü bir doygunluk hissi oluşturmuş olursunuz.

• Sofralarda büyük tabak yerine küçük tabak kullanmak da porsiyon kontrolüne yardımcı olacaktır.

• Bayram sofralarında hafif salatalar ve zeytinyağlılar olmasına özen gösterin.

• Bayram boyunca ana öğünlerinize mevsimin tüm renklerini içeren salata ilave edebilirsiniz.

• Bayramın vazgeçilmezi tatlıları sütlü-meyveli tatlı veya dondurma olacak şekilde seçmekte fayda vardır. Ancak şerbetli-hamurlu tatlılardan vazgeçemiyorsanız yediğiniz porsiyonu paylaşmak, aldığınız kaloriyi de yarıya indirmenizi sağlayacaktır.

• Tatlı tüketimini günlerle sınırlayın, bayramda her gün tatlı tüketmemeye dikkat edin.

• Tatlıları takip eden öğünleri hafif ama sağlıklı yemeklerden oluşturun. Örn; hafif bir sebze yemeği, renkli bir salata kasesi ve yoğurtla kombine edilmiş bir öğün tercih edebilirsiniz.

• Bayram sebebiyle tüketilen çay, kahve, maden suyu gibi sıvıların yanında su tüketimini de ihmal etmeyin. Bol karbonhidratlı beslenme sonrasında vücutta oluşacak ödemleri atmaya yardımcı olan en kıymetli besin sudur. Kilogram başına 30 cc olacak şekilde gün içinde, saatlere yayarak su tüketmeniz gerekir.

Bayramların kalp-damar, tansiyon ve diyabet hastalığı olanlar için risklerin arttığı özel zamanlar olduğunu söyleyen Altunbaş: “Bu kişiler yine beslenmelerine özen göstermelidirler. Özellikle diyabet tanısı almış kişilerin bu bayramda tatlı miktarını minimumda tutup ara öğünlere süt ürünleri koyarak beslenmelerine devam etmesi gerekmektedir. Bayram günlerinde kontrol altına alınması zor olan bir grup da çocuklardır. Sürekli şekerli ürünlerin ve çikolataların tüketilmesi çocukların açlık duygusunu bastırır ve sağlıklı besinlerini reddetmesine sebep olur. Çocukların şeker ve çikolata yerine, sütlü tatlı, meyve, dondurma tüketmeleri sağlanması ve bu besinlerin tüketiminin ana öğünden sonra olması daha doğru olacaktır. Herkese sağlıklı bayramlar dilerim.” diyerek sözlerini bitirdi.