Ramazan'da susuzluğa dikkat!

Yaz aylarında günlük su ihtiyacı yaklaşık 3 litreyi buluyor. Diyetisyen İpek Ağaca Özger, oruç tutanların günlük su ihtiyaçlarını yaklaşık 7 saat içinde karşılamaları gerektiğini belirtiyor. Bu ihtiyacın yaklaşık 2 litresinin iftar ve sonrasında, yaklaşık 1 litresinin ise sahurda karşılanmasını öneren Diyetisyen Özger, suyun yanı sıra ayrıca bol sıvı içeren gıdalar tüketilmesini de tavsiye ediyor.



Sahurda 1 bardak su içip yatmak yeterli değil



Özger, sahura kalkılmadığı takdirde kişinin 20 saatten fazla aç ve susuz kaldığını hatırlatarak sahura muhakkak kalkılması gerektiğinin altını çiziyor. Sahura kalkıp bir bardak su içmenin kesinlikle yeterli olmayacağını vurgulayan Özger, sahur için tavsiyelerini şöyle sıralıyor; “Sahurda yaklaşık 1 litre yani 5 bardak su içilmeli. Besin değeri yüksek bir kahvaltı tercih edilmeli. Aşırı tuzlu yiyecekler, salamura, konserve, turşu gibi tuz oranı yüksek yiyeceklerden kaçınılmalı. Zira fazla tuz, vücuttaki suyu tutacağı için susuzluk hissi artacaktır. Bir kase cacık ya da bir bardak ayran içmek, hem sıvı ihtiyacını karşılayacak hem de vücudun ihtiyacı olan kalsiyumun alınmasına destek olacaktır.”



Diyetisyen Özger, sahurda bol çiğ sebze tüketmenin susuzluğu gidermeye yardımcı olduğunu ayrıca tok tuttuğunu hatırlatıyor. Sahurda yenecek 3 dilim karpuzun da susuzluğa karşı koruyucu olacağının altını çiziyor.



Diyetisyen Özger’e göre, sahurda çok yemek de bir bardak su içip yatmak da hata. Doğru besinleri yeterli miktarda tüketmek gerekiyor. Tokluğu sağlamak için ise yumurta ve tam tahıllı ekmek yenmesini öneren Özger, sahurda kızartma tüketmenin gün içinde kişiyi susatacağını vurguluyor.



Şeker, tuz ve yağdan uzak durun



Şekerli yiyeceklerin en az tuzlu ve yağlı yiyecekler kadar susatacağı unutulmamalı. Özger bu nedenle, şekerli yiyeceklerin özellikle şerbetli hamur tatlılarının, mutlaka menüden çıkarılması gerektiğinin altını çiziyor. Eğer şekerli bir şey yeme ihtiyacı duyuluyorsa güllaç, sütlaç, meyve tatlıları gibi hafif tatlılar tüketilebilir. Kavunun karpuza göre daha şekerli ve daha az su içerdiğini söyleyen Özger, kavun yerine bol bol karpuz tüketilmesini öneriyor.



Maden sulu ayran harareti kesiyor, mineral ve kalsiyum ihtiyacını karşılıyor



Susayınca kola ya da gazoz gibi şekerli ve asitli içeceklere saldırmak yapılan hataların başında geliyor. Bu tür içeceklerin susuzluğa çare olmadığını vurgulayan Özger, iftar ya da sahurda maden sulu ayran tüketilmesini özellikle tavsiye ediyor. Harareti kesen bu özel içecek, gün içinde kaybedilen mineral ihtiyacını karşılamak için birebir. Ayrıca maden suyu ile yapılmış ayran, vücudun ihtiyacı olan kalsiyumu karşılamaya da yardımcı oluyor.



Su içmek iyidir ancak Diyetisyen İpek Ağaca Özger, şişkinlik ve gaz şikayeti olanlara yemek sırasında su içmeyi önermiyor. Zira yemekle birlikte içilen su, şişkinlik ve gaz şikayetlerini artırabiliyor. Bu nedenle bu tür şikayeti olan kişilerin yemek öncesi ve sonrasında su tüketmeleri gerekiyor.