Ramazanda tok tutan tarifler

Ramazan boyunca imsak ile akşam ezanı arasındaki sürenin uzunluğu oruç tutmayı zor bir hale getiriyor. Susuzluk ve açlığın üst limitlere çıktığı ramazan ayını daha az zorlanarak geçirmek için hazırlanabilecek iftar yemeği önerileri...

Başlangıç olarak çorba



Uzun süren açıklıktan sonra mideyi zorlamayacak bir yemek olarak çorba, başlangıç için ideal. Sıvı yapısıyla hem mideyi hem de diğer iç organları zorlamayacaktır. Beyine doğrudan göndereceği doygunluk sinyalleriyle mideyi ana yemeğe hazırlayıcı olacaktır.

Semizotlu mercimek çorbası

Semizotlu mercimek çorbasının malzemeleri

1 yemek kaşığı salça

1 kase mercimek

1 orta büyüklükte soğan

1 demet semizotu

zeyintyağı

limon

nane

pul biber

Semizotlu mercimek çorbasının malzemeleri yapılışı

Soğanı zeytinyağı ile kavurup salça ilave edin. 2,5-3 bardak kadar su koyup mercimekleri ekleyin. Mercimekler piştikten sonra doğradığınız semizotunu ekleyin. Çorba pişmeden önce bir tavada 1 yemek kaşığı yağ ile kavurduğunuz nane limon sosu hazırlayıp çorbaya tat katarak servis edebilirsiniz.



Pirin ve bulgur yerine kinoa / Kinoalı kabak dolması

Kinoa pirinç ve bulgurdan daha besleyici bir besin olduğu için bu ikili ile yapılan her yemeği kinoa ile yapmak çok daha doyurucu bir tercih olacaktır. Böylece yüksek oranda protein aldığınız için uzun süre tok kalabilirsiniz

Kinoalı kabak dolmasının malzemeleri

2 yemek kaşığı margarin

1 su bardağı kinoa (1 kinoaya 2 ölçek su ile önceden ıslatılmış)

1 tane orta büyüklükte soğan

1 tane kırmızı biber

tuz

karabiber

4 tane orta büyüklükte kabak

birkaç dal fesleğen

1 su bardağı olacak kadar rendelenmiş mozerella peyniri

Kionalı kabak dolmasının yapılışı

margarini ve küçük küçük doğranmış soğanları alıp kavurun. Sonrasında kırmızı biberleri ince ince doğrayıp ekleyin ve kavurmaya devam edin. ÜStüne kiona, tuz, karabier ve soradan 1'e 2 ölçek su ekleyerek suyu çekene kadar pişirin. Su tamamen çekildikten sonra ocakğın altını çeyrek saat kadar kapatıp yemeği dinlenmeye bırakın.

Bu sürede kabakları ortadan bölün ve içlerini bir kaşıkla alın. Bu kabakların içini margarini eritip tuz ve karabiber ekleyerek oluşturduğunuz karışımla yağlayın. Önceden 200 derece ısıtılmış fırına kabakları dizip yumuşayana kadar pişirin. Tenceredeki kionalara doğranmış fesleyen ve mozerella peynirini ekleyip karıştırın. Bu karışımı yumuşamış kabakların içine doldurun. Üzerine isteğe bağlı olarak parmesan peyniri serpebilirsiniz. Kiona karışımıyla doldurduğunuz kabakları bir 10 dakika daha fırınlayın.





Cevizli cacık

Cevizli cacığın malzemeleri

Cevizli cacık malzemeleri

4 su yoğurt

2 çay bardağı çekilmiş ceviz

2 tane salatalık

1 demet reyhan

nane

tuz



Cevizli cacığın yapılışı

Yoğurdu derin bir kaba alıp çekilmiş cevizleri ekleyin ve karıştırın. Salatalığı rendeleyin ve reyhanları ince ince doğrayın. Salatalık, reyhan ve tuzu yoğurda ekleyip karıştırın. Üstünü nane ile süsleyerek servis edin.