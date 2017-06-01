Ramazan'da uykusuz kalmanın zararları

Ramazan ayında, sahur nedeniyle uykular bölünebiliyor. Pek çok kişi açlık ve susuzluktan çok uyku yetersizliği nedeniyle güçlük yaşıyor. Bu da bir süre sonra uyku bozukluklarına neden olabiliyor.



Uzun süreli uykusuzluklar ise ciddi göz problemlerine zemin hazırlayabiliyor. Fakat paniklemeye gerek yok, bazı basit önlemlerle uykusuzluğu ve göz problemlerini ortadan kaldırabilir, rahat bir Ramazan dönemi geçirebilirsiniz. Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. ŞehvarNefesoğlu,uykusuzluk kaynaklı göz problemlerine karşı alınabilecek önlemleri anlattı.

Uykusuzluk göz problemlerinitetikleyebiliyor

Düzensiz uykunun vücut sistemini olumsuz yönde etkilediği, baş ağrısı, mide rahatsızlığı, yorgunluk, dikkatsizlik gibi sorunlara yol açtığı herkesin bildiği bir gerçek. Fakat uzun süreli uykusuzluğun göz hastalıklarına neden olabileceğinden birçok kişi habersiz.



Uykusuzluk, uyku apnesi bulunan orta ve ileri yaştaki hastalarda anterioriskemik optik nöropati (yaşlanma ile ortaya çıkan kan damarlarının iltihabı) hastalığı gibi ciddi göz rahatsızlıklarına yol açabiliyor.



Çünkü bu durum, yetersiz kan akımı sebebiyle optik sinirde hasar oluşmasına ve böylece görme kaybına zemin hazırlayabiliyor.



Uykusuzluk ayrıca, göz kapaklarında şişliklere, göz altlarında torbaların ve koyu halkaların oluşmasına da neden olabiliyor. Bunların yanı sıra uykusuzluk, göz kapağı kaslarında spazmların yaşanmasına, göz kuruluğuna ve kuruluğa bağlı batma, yanma, kaşıntı, kızarıklık ve bulanık görme gibi durumlara yol açabiliyor.



Bu sorunlardan korunabilmek için ise özellikle Ramazan ayında, bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.

RAMAZAN’DA GÖZ PROBLEMLERİNE KARŞI BU ÖNERİLERE DİKKAT!

• Sağlıklı yetişkinler,günlük 6-8 saatlik bir uykuya ihtiyaç duyar. Bu nedenle Ramazan süresince uykusuz kalmamak için uyku saati öne çekilmelidir. Çünkü sahur vaktine kadar uyku ihtiyacının bir kısmının karşılanması gerekir.

• Uyku öncesi cep telefonu, bilgisayar ve televizyon gibi radyasyon kaynağı olan teknolojik aletlerden uzak durulmalı, gürültülü ortamlarda bulunulmamaya özen gösterilmelidir.

• Sahur yemeğinin hemen ardından uykuya geçilmemelidir. Yemekten sonra yatmak kalitesiz uykuya neden olacaktır.

• Uykuyu engelleyecek, zorlaştıracak ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı. İftar ve sahur sonrası çok fazla demli çay ya da kahve tüketilmemelidir.

• Çalışan kişiler, öğle yemeği molalarında 10-15 dakika kadar gözlerini dinlendirmelidir.

• Bilhassa bilgisayar karşısında çalışanlar, her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 20 metre uzaklıktaki bir noktaya bakmalıdır. Ayrıca bilgisayarda çalışırken sık sık gözler kırpılmalıdır. Böylece göz içi nemi korunmuş olur.

Uyumanıza yardımcı olacak yiyecekler