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    HaberlerRamazan Haberleri Saç boyamak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı: Oruçluyken saç boyamak ve makyaj yapmak
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    03.04.2020 - 15:24 |

    Saç boyamak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı: Oruçluyken saç boyamak ve makyaj yapmak

    On bir ayın sultanı Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla oruçla ilgili soruların yanıtları araştırılıyor. Peki saç boyamak ve makyaj yapmak orucu bozar mı?

    Saç boyamak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı: Oruçluyken saç boyamak ve makyaj yapmak

    Saç boyamak orucu bozar mı? sorusunun yanıtı Ramazan ayına yaklaşırken araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinde orucun bozulduğu durumları paylaştı. Peki saç boyamak ve makyaj yapmak orucu bozar mı?

     MAKYAJ YAPMAK VE SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

    Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

    RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
    On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayıp, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü sona erecek.

    Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
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