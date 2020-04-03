Saç boyamak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı: Oruçluyken saç boyamak ve makyaj yapmak

Saç boyamak orucu bozar mı? sorusunun yanıtı Ramazan ayına yaklaşırken araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinde orucun bozulduğu durumları paylaştı. Peki saç boyamak ve makyaj yapmak orucu bozar mı?

MAKYAJ YAPMAK VE SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayıp, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü sona erecek.