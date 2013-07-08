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    08.07.2013 - 10:59 |

    Sağlıklı oruç için protein tüketin

    Tekden Hastanesi Diyetisyeni Ceren Akkuş, sahurda proteini bol olan yiyecekler yenmesinin daha faydalı olacağını söyledi.

    Sağlıklı oruç için protein tüketin

    Tekden Hastanesi Diyetisyeni Ceren Akkuş, Ramazan ayında sağlıklı oruç tutmakla ilgili birtakım önerilerde bulundu. Sahurda çok yemek yemenin geç acıkma hissi uyandırma gibi bir etkisi olmadığını belirten Akkuş, "Yüksek oranda protein içeren besinler karbonhidrat ağırlıklı diğer besinlere oranla daha geç parçalanıp kana karışmaktadır. Uzun süre midede kalıyor olması da ani kan şekeri düşmesinin önüne geçmekte ve gün içinde bizi acıkmadan ayakta tutmak için iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Erken yapılan kahvaltı olarak da nitelendirilen sahurda; protein özelliğine sahip kahvaltıların baş tacı olan yumurtaya mutlaka yer verilmelidir. Yumurtayı tek başına tüketebileceğimiz gibi peynirli omlet şeklinde veya sebzelerle zenginleştirerek menemen olarak da tüketebiliriz. Peynir eklenmiş olması protein miktarını artırmakta, sebzelerin eklenmesi ise yine tokluk sağlaması açısından önemli bir bileşen olan posa miktarını artırmaktadır" dedi.

    İftarda çorba için

    İftar ve sahur arasındaki zamanın kısıtlı olması nedeniyle su tüketiminin az olduğunu ifade eden Akkuş, "İftar ile sahur arasında çok kısa bir süre olması sebebi ile çoğu zaman gerektiği miktarda su içilmemektedir. Kadınların günlük sıvı gereksinimi 2,7 litre, erkeklerin ise 3.7 litredir. Mevcut kısıtlı süreyi olabildiğince verimli kullanıp bu gereksinim karşılanmaya çalışılmalıdır. İhtiyacın 10-12 litresi su ile karşılanırken kalan kısmı diğer sıvı gıdalar ile tamamlanmaktadır. İftarda çorbaya yer vermek hem sıvı ihtiyacının karşılanması açısından hem de oruç bitiminde midemiz için hafif bir başlangıç olması açısından oldukça önemlidir. Bunun dışında ayran, komposto, bitki çayları, sulu meyveler de sıvı alımına katkı sağlamaktadır" diye konuştu.Diyetisyen Ceren Akkuş, tatlı olarak güllaç, meyvelerden de karpuzun tercih edilmesinin daha uygun olduğunu söyledi

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