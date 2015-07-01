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    01.07.2015 - 10:41 |

    Sahte baklava nasıl anlaşılır?

    Ramazan ve bayramların vazgeçilmez tatlısı baklava hakkında uzmanlardan uyarı geldi. Sahte baklavayı anlamayın yolları...

    Sahte baklava nasıl anlaşılır?

    Merdiven altı üretilen baklavanın kilosu 10 lira. Bu ürünler sağlığımızı tehdit ediyor.

    Baklavalarıyla bilinen bir firmanın yönetim kurulu başkanı Burhan Dinçerler , baklava yapımında kullanılan malzemelerin önemine vurgu yaptı. Kaliteli baklavanın kilosu 40-50 liraya satılırken, markasız, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde üretilen baklavanın ise 10 liraya dahi bulunabildiğini; bu ürünlerin ise halkın sağlığını önemli ölçüde tehdit ettiğini belirtti.

    Baklavada yer fıstığı ve bezelye hilesi

    Tüketiciye en kaliteli ürünü sunmayı ilke edinen Burhan Dinçerler , ucuza imal edilen baklava ile Hacı Sayid 'in 40 şubesinde satılan baklavası arasında fark olduğunu söylüyor. Görüntü itibariyle baklavaya benzeyen, sadece tadı ile anlaşılabilecek ve merdiven altı firmalarda üretilen baklavalarda antep fıstığı yerine bezelye; ceviz yerine ise yer fıstığı kullanılıyor.

    “Fazlası Mide Kaynatır”

    Dinçerler, usta ellerde yapılmayan baklavanın sağlığı tehdit ettiğini vurguluyor ve devam ediyor: Baklavayı ıslatmak için kullanılan mısır şurubu ve şerbet harmanlanınca baklavada şekerlenmeyi de önlüyor. Fakat yanlış harmanlanması ve mısır şurubunun fazla kullanılması boğaz ve midede kaynama yapar.

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