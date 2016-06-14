Sahur yapmamak baş ağrısına sebep oluyor!

Bu yıl 17 saati aşan oruç tutma süresi, sahur öğününün önemini daha da artırıyor. Ramazan’da orucun mutlaka sahura kalkılarak tutulması gerektiğini söyleyen uzman diyetisyen Sibel Mumcu, “Ramazan, gün içinde üç olan ana öğün sayısının ikiye düştüğü, vücudun alışkın olduğu biyolojik yemek saatlerinin değiştiği ve beslenme şeklinin farklılaştığı özel bir aydır. Ancak bu değişikliklere rağmen vücudun günlük enerji, protein, vitamin ve mineral ihtiyaçları değişmez. Bu nedenle uzun ve sıcak yaz günlerinde iftar ve sahur sofraları bu ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmalıdır” dedi.



Sağlığınız için sahuru es geçmeyin!

Ramazan’da tüketilen besinlerin de değiştiğine dikkat çeken Uzm. Diyetisyen Mumcu, “Bu ayda çoğunlukla kırmızı et, pilav, makarna, hamur işleri, tatlı ve börek gibi yiyeceklerin tüketiminin arttığını; sebze, meyve ve beyaz et tüketiminin azaldığını görüyoruz” dedi. Özellikle oruçlu kalma süresinin 17 saati aştığı bu günlerde sağlık için dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Uzm. Diyetisyen Mumcu, “Sahur yapmadan uzun süre aç kalarak oruç tutmak ve yiyecekleri çeşitlerine ve pişirme yöntemlerine dikkat etmeden tüketmek başta baş ağrısı olmak üzere, kan şekeri değişikliklerine, baş dönmesine ve sindirim sistemi sorunlarına neden olabiliyor” dedi.



Rahat geçecek bir Ramazan için bu önerilere dikkat!



Dengeli bir beslenme modeli ile Ramazan ayının rahat bir şekilde geçirilebileceğini söyleyen Uzm. Diyetisyen Sibel Mumcu, önerilerini şu şekilde sıralıyor:

- Sahura kalkmayı ihmal etmeyin. Sahur yapmak hem açlık sürenizi kısaltacak, hem de metabolizmanızı dengeleyecektir.

- Sahurda hafif fakat tok tutan yiyecekler tercih edilmelidir. Besinlerin daha sağlıklı ve hafif olması için yiyeceklerinizi kızartarak ya da kavurarak değil, haşlayarak, ızgarada veya fırında pişirerek tüketin.

- Protein içeriği fazla olan gıdalar midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirir. Sahurda protein oranı yüksek yumurta, süt, yoğurt ve peynir gibi besinleri tercih edebilirsiniz.

- Aşırı baharatlı ve tuzlu yiyecekleri sahurda tüketmeyin. Bu besinler gün içinde daha çok susamanıza neden olur.

- Sahurda su tüketimi de oldukça önemli. Vücudunuzun günlük ihtiyacı olan suyu belli bir zaman diliminde birden değil, (yaklaşık 2 litre) iftardan sahur bitimine kadar zamana yayarak tüketin.