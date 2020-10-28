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    HaberlerSureler Haberleri Hüvallahullezi okunuşu dinle | Hüvallahullezi fazileti nedir, Arapça - Türkçe suresi kaçıncı sayfada?
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    28.10.2020 - 12:45 |

    Hüvallahullezi okunuşu dinle | Hüvallahullezi fazileti nedir, Arapça - Türkçe suresi kaçıncı sayfada?

    Hüvallahullezi hakkında bilgilenmek isteyen vatandaşlar, hüvallahullezi okunuşu nasıl? Hüvallahullezi suresinin fazileti nedir, Arapça ve Türkçesi kaçıncı sayfada? İşte hüvallahullezi hakkında bilimesi gerekenler...

    Hüvallahullezi okunuşu dinle | Hüvallahullezi fazileti nedir, Arapça - Türkçe suresi kaçıncı sayfada?

    Hadisi şerifte: Kim sabahladığında üç kere " EÜZÜ BİLLAHİS-SEMİİL ALİMİ MİNEŞ-ŞEYTANİRRACİM " (ALLAH'ın rahmetinden kovulmuş şeytandan, işiten ve bilen ALLAH'a sığınırım) diyerek haşr süresinin son üç ayetini okursa, ALLAH ona akşama kadar YETMİŞ BİN MELEĞİ - salevat getirmek, istigfar etmek üzere -müvekkel kılar. O gün kişi ölürse ŞEHİTLİK sevabına yakın bir sevap kazanır. Akşam okunup yatıldığında sabaha kadar, sabah okunduğunda akşama kadar aynı sevap verilir.

    HÜVALLAHULLEZİ DİNLE

    Hüvallahüllezi Okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    22- Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. 'Âlimü'l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm.
    23- Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü'minül-müheyminül-'azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi 'ammâ yüşrikûn.
    24- Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-'azîzül-hakîm.

    Hüvallahüllezi Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    22- O öyle Allah ki ondan başka Tanrı yok gaybı da bilir şehadeti de, O Rahmân'dır, Rahîm'dir.
    23- O öyle Allah ki ondan başka tapılacak yok, öyle melik (Padişah) ki kuddus, selam, iman ve emniyyet veren mü'min, gözeten koruyan müheymin, Azîz, Cebbar, mütekebbir, tenzih o Allah'a muşriklerin şirkinden.
    24- O öyle Allah ki Halık, Barî, Müsavvir O, en güzel isimler (Esma-i hüsnâ) onun, bütün göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, O öyle Aziz öyle hakîmdir.

     

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