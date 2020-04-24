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    24.04.2020 - 10:46 |

    Tam ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Oruçluyken yanlışlıkla su içersek ne olur? Diyanet yanıtladı

    Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar arayışa koyuldu. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği cevapları arayan vatandaşlar, 'tam ezan okunurken su içmek orucu bozar mı' öğrenmek istiyor. Oruçluyken yanlışlıkla su içersek ne olur? İşte Diyanet yanıtı...

    Tam ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Oruçluyken yanlışlıkla su içersek ne olur? Diyanet yanıtladı

    11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında oruca dair sorular yoğun ilgi görüyor. Oruç tutan vatandaşların merakla araştırdığı Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Oruçluyken yanlışlıkla su içersek oruç bozulur mu? soruları Diyanet tarafından cevaplandı.

    EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

    Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

    ORUÇLUYKEN YANLIŞLIKLA YEMEK-İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

    Unutarak yemek, içmek orucu bozmaz. Peygamber Efendimiz, “Bir kimse oruçlu oldu¤unu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allâh yedirmiş, içirmiştir” buyurmuştur (Buhari, “Savm”, 26). Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder. Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra yeme içmeye devam eden kişinin orucu bozulur.

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