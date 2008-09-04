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    HaberlerRamazan Haberleri Zengin Türk Mutfağı Kebabistan'da
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    04.09.2008 - 14:17 |

    Zengin Türk Mutfağı Kebabistan'da

    Kebabistan GOP’da geleneksel kebap ve et yemekleri menüsü korunurken, menüdeki zeytinyağlılar, zengin soğuk ve sıcak başlangıç seçenekleri, modern Türk Mutfağı’nın yeniliklerini de ortaya koyuyor.

    Zengin Türk Mutfağı Kebabistan'da

    Maydanoz çorbası, Kabak çiçeği dolması, Zeytinyağlı taze enginar, Taş fırında pişirilen güveçte balık, Pastırmalı mini pide, yıllardır mutfağımızın spesyali olan Etli mantar dolma ve Kuzu tandır en çok tercih edilen tatlar arasında yer alıyor.

    Haftanın son gününe farklılık katmak isteyenler kahvaltı keyfini Emirgan Kahvaltısı ile yemyeşil bahçemizde uzun uzun yaşayabilirler. A la carte lezzetleri birarada sunan Emirgan Kahvaltısı’ nda leziz omletler, menemen, pastırma tava, sucuk ızgara, taş fırından sebzeli pide çeşitleri Pazar sabahları lezzet düşkünlerini bekliyor.

    Kebabistan,


    Gaziosmanpaşa’ da şık bir villa içinde,
    Kış bahçesi, toplantı ve davetleriniz için özel odası,
    bahar ve yaz aylarında, şehrin ortasında
    meyve ağaçları ve güllerle bezeli bir bahçede yemek yeme zevkini sunan yemyeşil bahçesiyle, çocuklarınız için hazırlanmış oyun odasıyla sizleri bekliyor.
    Kebabistan, ev ve iş yerlerinizde düzenlediğiniz davetlerde profesyonel ekibiyle catering hizmeti de vermektedir.

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
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