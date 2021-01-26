Axa’dan sigorta yaptırmayanlar da AXAFit’ten yararlanabilecek

Sigortacılığı insanların hayatında yalnızca hasar anında zararı ödemenin ötesinde müşterilerinin hayatının her alanında değer yaratan bir çözüm ortağı olarak gören AXA Sigorta; AXAClub avantajlarını AXA sigortalılarının haricinde tüm tüketicilerin hizmetine sundu. Bu avantajlardan faydalanmak için sadece AXAFit kullanıcısı olmak yeterli.

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan;“AXA Sigorta olarak insanların hayatını kolaylaştıracak çözümler üretme konusunda her geçen gün yeni adımlar atıyoruz. Sigortacılık işlemlerinin yanı sıra iyi yaşam önerilerine de odaklanarak hazırladığımız AXAFit mobil uygulamasına dahil edilen çeşitli marka iş birlikleri ile hayata geçirilen AXAClub avantajlarını müşterilerimiz ve iyi bir yaşam sürmek isteyen herkesin kullanımına sunuyoruz. Sektörde ilk defa bu kapsamda bir uygulama ile birçok insanın hayatına dokunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.