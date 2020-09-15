Türkiye’nin ilk online Insurtech Zirvesi’nden iki birinci çıktı

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey; Şirket Ortağım Partneri Adem Duman, APY Ventures’ten Mustafa Keçeli; AcerPro Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer ve Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci’nin yarışma jürisinde yer aldı. Bu etkinlikte ön elemeyi geçen 10 insurtech girişimcisi 5 dakika içerisinde ürünlerini tanıttı. Aynı puanı alan Veri Analizi ve Yapay Zeka Startup’ı “Lumnion” ile risk dağıtım çözümü olan “CoSure”un birinci olduğu InsurTech Demo Day’de; Fiyat Analizi Yapay Zeka Çözümü B2Metric.AI ikinci; Video Asistans hizmeti veren 11Sight ise üçüncülüğü elde etti. Kazananlar, Dijital Insurtech Zirvesi’nde dünyanın her yerinden gelen insurtechler ile birlikte yarışacaklar ve kendilerini tüm dünyaya tanıtabilecekler.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar; “Quick Sigorta olarak ilk günden beri hem gençlere hem de teknolojiye yatırım yapıyoruz. Sektörün geleceğini de teknolojide ve gençlerde görüyoruz. Insurtechler buna en güzel örnek. Geçen sene sponsor olduğumuz Global Insurtech zirvesine bu sene de sponsoruz. Insurtech Zirvesi öncesinde yapılacak Demoday’de ise ülkemizden katılan tüm insurtechleri dinleyip, jurimizle birlikte kazananları belirledik” dedi.

Dünyanın en büyük insurtech etkinliklerini düzenleyen ITC ve DIA, yerel sigorta alanındaki yeni gelişmeleri ve insurtech inovasyonundaki en son gelişmeleri vurgulayarak; dünya çapında 30’dan fazla bölgesel, sanal durak düzenleyecek. 16 Eylül’de Türkiye durağına InsurTech Hub ev sahipliği yapacak. Eylül ayında bu alandaki son etkinlik ise Las Vegas’ta düzenlenen dünyanın en büyük insurtech zirvesi ITC Global olacak. 21-23 Eylül’de online olarak gerçekleşecek bu etkinlikte en son insurtech gelişmeleri ve sigortacılıkta inovasyonlar anlatılacak.