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    24.11.2020 - 17:21 |

    Aynalar şiiri - Necip Fazıl Kısakürek

    Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Necip Fazıl Kısakürek, şiirlerinde konu olarak sıklıkla metafizik konuları ele almıştır. Birçok şiirinde dini ve metafizik konuları işleyen şair kalemiyle okuyuculardan büyük beğeni toplayarak adını Türk edebiyatının ilk sıralarına yazdırmayı başarmıştır. Aynalar şiiri de yazarın metafizik tema üzerinde inşa ettiği bir şiirdir. İşte Aynalar şiirinin sözleri.

    Aynalar şiiri - Necip Fazıl Kısakürek

    Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en öneli yazarlarından biri olan Necip Fazıl Kısakürek'in en sevilen şiirlerinden birisi Aynalar isimli şiirdir. İşte Aynalar şiirinin sözleri. 

    AYNALAR

    Aynalar, bakmayın yüzüme dik dik;
    İşte yakalandık, kelepçelendik!
    Çıktınız umulmaz anda karşıma,
    Başımın tokmağı indi başıma.

    Suratımda her suç bir ayrı imza,
    Benmişim kendime en büyük ceza!
    Ey dipsiz berraklık, ulvi mahkeme!
    Acı, hapsettiğin sefil gölgeme!

    Nur topu günlerin kanına girdim.
    Kutsi emaneti yedim, bitirdim.
    Doğmaz güneşlere bağlandı vade;
    Dişlerinde, köpek nefsin, irade.

    Günah, günah, hasat yerinde demet;
    Merhamet, suçumdan aşkın merhamet!
    Olur mu, dünyaya indirsem kepenk:
    Gözyaşı döksem, Nuh tufanına denk?

    Çıkamam, aynalar, aynalar zindan.
    Bakamam, aynada, aynada vicdan;
    Beni beklemeyin, o bir hevesti;
    Gelemem, aynalar yolumu kesti.

    NECİP FAZIL KISAKÜREK

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