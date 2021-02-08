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    08.02.2021 - 16:16 |

    Dost şiiri - Cahit Külebi

    Cahit Külebi, 1917’de Tokat’ta doğmuştur. Külebi’nin asıl adı Mahmut Cahit’tir. Aile, soyadı kanunu ile birlikte Erencan’ı soy ismi olarak kabul ederken, Mahmut Cahit, baba sülalesinin lakabı olan Gullebiler’den hareketle şiirlerinde kullandığı Külebi’yi, soyadı olarak tercih etmiş ve bunu 1946’da resmen tescil ettirmiştir. Şair,Türk edebiyatının tanınan isimlerinden birisidir. Dost şiiri de şairin bilinen şiirlerinden birisidir. İşte Dost şiirinin sözleri.

    Dost şiiri - Cahit Külebi

    DOST

    Bir gece habersiz bize gel
    Merdivenler gıcırdamasın,
    Öyle yorgunum ki hiç sorma
    Sen halimden anlarsın.

    Sabahlara kadar oturup konuşalım
    Kimse duymasın.
    Mavi bir gökyüzümüz olsun, kanatlarımız
    Dokunarak uçalım.

    CAHİT KÜLEBİ

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