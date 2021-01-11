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    11.01.2021 - 16:59 |

    Mescid-i Aksa - Mehmet Akif İnan

    Mehmet Akif İnan, Mescid-i Aksa şiirini İsrail'in Kudüs'e yönelik yıllardır süren saldırılarından duyduğu derin üzüntüyü dile getirmek için yazmıştır. Mehmet Akif İnan yazdığı şiir sayesinde Kudüs şairi olarak bilinmektedir. İşte Mescid-i Aksa şiirinin sözleri.

    Mescid-i Aksa - Mehmet Akif İnan

    MESCİD-İ AKSA

    Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde
    Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu
    Varıp eşiğine alnımı koydum
    Sanki bir yer altı nehr çağlıyordu

    Gözlerim yollarda bekler dururum
    Nerde kardeşlerim diyordu bir ses
    İlk Kıblesi benim ulu Nebi’nin
    Unuttu mu bunu acaba herkes

    Burak dolanırdı yörelerimde
    Mi’raca yol veren hız üssü idim
    Bellidir kutsallığım şehir ismimden
    Her yana nur saçan bir kürsü idim

    Hani o günler ki binlerce mü’min
    Tek yürek halinde bana koşardı
    Hemşehrim nebi’ler yüzü hürmetine
    Cevaba erişen dualar vardı

    Şimdi kimsecikler varmaz yanıma
    Mü’minde yoksunum tek ve tenhayım
    Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı
    Çöllerde kayıp bir yetim vâhayım

    Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde
    Götür müslümana selam diyordu
    Dayanamıyorum bu ayrılığa
    Kucaklasın beni İslâm diyordu

    MEHMET AKİF İNAN

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