01.02.2021 - 11:59 |
Mustafa Kemal'ler tükenmez şiiri - Halim Yağcıoğlu
Türk milletinin en yakın destanı olan kurtuluş mücadelesine liderlik eden Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün ardından uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen Türk milletinin gözünde hala yaşamaktadır. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet Gazinin ruhu ile bütünleşmiştir. Atatürk'ün cumhuriyeti gençlere ve gelecek nesillere emanet etmesi, gençliğe hitabede "Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin." diyerek gençlere seslenmesi özetle gençlere dar zamanlarda kurtarıcı aramayın, kurtarıcı siz olun demektedir. Cumhuriyet var olduğu sürece, Atatürk'ün gösterdiği hedefler ışığında ilerleyen Türk genci memleketini uygar memleketini seviyesine çıkarmak için çabalayacaktır. İşte Mustafa Kemal'ler tükenmez şiirinin sözleri.
MUSTAFA KEMAL'LER TÜKENMEZ
Tükenir elbet
Gökte yıldız denizde kum tükenir
Bu vatan bu topraklar cömert
Kutsal bir ateşim ki ben sönmez
İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez.
Ben de etten kemiktendim elbet
Ben de bir gün göçecektim elbet
İki Mustafa Kemal'im var iyi bilin
Ben işte o ikincisi sonsuzlukta
Ruh gibi bir şey görünmez
İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez
Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda
Bilimin yapıcılığın aydınlığında
Güzel düşünceler soyut fikirlerde ben
Evrensel yepyeni buluşlarda
Geriliği kovmuşum ben dönmez
İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez
Başın mı dertte beni hatırla
Duy beni en sıkıldığın an
Baştan sona her şeyiyle bu vatan
Sakın ağlamasın kasımlarda
Fatih'ler Kanuni'ler ölmez
İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez
HALİM YAĞCIOĞLU