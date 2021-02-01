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    01.02.2021 - 11:59 |

    Mustafa Kemal'ler tükenmez şiiri - Halim Yağcıoğlu

    Türk milletinin en yakın destanı olan kurtuluş mücadelesine liderlik eden Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün ardından uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen Türk milletinin gözünde hala yaşamaktadır. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet Gazinin ruhu ile bütünleşmiştir. Atatürk'ün cumhuriyeti gençlere ve gelecek nesillere emanet etmesi, gençliğe hitabede "Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin." diyerek gençlere seslenmesi özetle gençlere dar zamanlarda kurtarıcı aramayın, kurtarıcı siz olun demektedir. Cumhuriyet var olduğu sürece, Atatürk'ün gösterdiği hedefler ışığında ilerleyen Türk genci memleketini uygar memleketini seviyesine çıkarmak için çabalayacaktır. İşte Mustafa Kemal'ler tükenmez şiirinin sözleri.

    Mustafa Kemal'ler tükenmez şiiri - Halim Yağcıoğlu

    MUSTAFA KEMAL'LER TÜKENMEZ

    Tükenir elbet
    Gökte yıldız denizde kum tükenir
    Bu vatan bu topraklar cömert
    Kutsal bir ateşim ki ben sönmez
    İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez.

    Ben de etten kemiktendim elbet
    Ben de bir gün göçecektim elbet
    İki Mustafa Kemal'im var iyi bilin
    Ben işte o ikincisi sonsuzlukta
    Ruh gibi bir şey görünmez
    İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

    Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda
    Bilimin yapıcılığın aydınlığında
    Güzel düşünceler soyut fikirlerde ben
    Evrensel yepyeni buluşlarda
    Geriliği kovmuşum ben dönmez
    İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

    Başın mı dertte beni hatırla
    Duy beni en sıkıldığın an
    Baştan sona her şeyiyle bu vatan
    Sakın ağlamasın kasımlarda
    Fatih'ler Kanuni'ler ölmez
    İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

    HALİM YAĞCIOĞLU

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