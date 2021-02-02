Sen sen sen şiiri - Yavuz Bülent Bakiler
Şair "Sen sen sen" isimli şiirinde sevdiği insanın kendisine uzak olduğundan bahseder. İlk dize de yaşadığı yalnızlıktan söz eden şair şiirin devamında sevdiği insan için benzetmeler yapar. Sevdiği insanın varlığını hayatındaki huzurun kaynağı olduğunu belirtir. İşte Yavuz Bülent Bakiler'in Sen sen sen isimli şiirinin sözleri.
SEN SEN SEN
Bir dağbaşı yalnızlığı yaşıyorum yeniden.,
Dağbaşı yalnızlığı ölümden beter.
Hiç kimse aramasa sormasa beni
Sen gelsen yeter..
Huzur ellerinin güzelliğidir.
Gözlerin karşımda mutluluk denizi.
Her sabah soframızda ekmeğimizi
Sen bölsen yeter..
Yüreğim seninle yaylalar kadar serin
Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam
Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam
Sen dolsan yeter..
Bende çaresizlik sonsuz kördüğüm.
Bende sabır sende naz..
Gündüzünden vazgeçtim düşümde biraz
Bir yüz görümlüğü sen olsan yeter..
Duymasa da hiç kimse şâir gönlümün,
Sende karar kıldığını...
Ve içimin şerha şerha yarıldığını,
Sen bilsen yeter..
Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi..
Çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek..
Bir incecik dal gibi üzerime titreyerek,
Eğilsen yeter...
YAVUZ BÜLENT BAKİLER