AK Parti MYK sonrası Çelik'ten son dakika açıklaması

Son dakika haberi I Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Arkadaşlarımızın çeşitli temaslarında ortaya koyduğu temaslar, bir takım problemlerin çözülmeleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Hepimiz için zorlu bir süreç. Dünya bir küresel afet ile karşı karşıya.

Hocaların hocası Cemil Taşcıoğlu hocamız ve Feriha Öz hocamızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz.

Afetler konusunda insanların eski bir birikimi var. Hiçbir ayrım göstermeksizin tüm dünyayı vuran tehlikeli bir salgın söz konusu. Çok tehlikeli bir salgın söz konusu. dünya nizamı üzerinde yeni düşünceler geliştirmemiz yönünde uyarılar yapıyor.

Türkiye en hazırlıklı biçimde mücadelesini sürdürüyor. Ülkemiz bu afet karşısında bütün tedbirlerini ortaya koyuyor. 17 yıldır sağlık alanındaki köklü dönüşümler bizi diğer ülkelere göre daha hazırlıklı hale getirmiştir. Şehir hastanelerimizin varlığı yatak kapasitesi bakımından büyük bir güvence teşkil etmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü bazı tavsiyelerini ilan etmeden Türkiye uygulamaya koymuştur. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın sağlığını düşündük.

Avrupa'da ilk olarak 27 Ocak'ta Fransa'da tespit edildi. Şubat ayının 3. haftasından itibaren İran ve İtalya'da hızla yayıldı. 11 Mart’ta DSÖ pandemi ilan etti. Şimdi vaka sayısı 1 milyonu ölü sayısı 50 bini geçmiş durumdadır.

Ülkemiz de güçlü bir şekilde mücadele ediyor. Vatandaşlarımızın hayatından daha kıymetli bir şey yoktur. Türkiye süreci baştan itibaren ciddiye almıştır. Sürece hazırlıklı girmiştir. Daha dünya salgını ciddiye almazken, Türkiye Ocak ayından bu operasyon merkezi kurmuştur. 10 Ocak'ta bir Bilim Kurulu oluşturmuştur.

20 Ocak'tan itibaren Çin olmak üzere tüm yolculara taramadan geçirilmeye başlandı.1 Şubat'ta Wuhan'daki vatandaşlar askeri uçakla ülkemize getirildi.

29 Şubat’ta da İtalya ile tüm yolcu trafiği durduruldu. Umre’den gelen vatandaşlara karantina uygulanmaya başlandı. Maalesef 10 Mart'ta ülkemizde ilk vaka görüldü. 12 Mart'ta tedbirler paketi ile bir üst basamağa geçiliş oldu. Ülkemizde vaka sayısı 5'e çıktığında derhal 9 Avrupa ülkesi ile havayolu ulaşımı durduruldu.

Sürecin şeffaf yürütülmediğine dair pek çok eleştiri, son derece spekülatif bir şekilde yürürlüğe koyulmaya çalışılıyor. Koca koca bazı siyasi parti temsilcileri spekülasyon yaymaya çalışıyor.

Okulların tatili, uzaktan eğitime geçilmesi, spor müsabakaların seyircisiz hale getirilmesi, Liselere giriş ve üniversitelere giriş sınavları gözden geçirildi. Kışlalardaki askerlerin tüm çarşı izinleri durduruldu. İllerde pandemi kurullarını kurulması önemlidir.

Süreç şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesiyle yürüyor. Yıkım siyasetinin zamanı değil. Tüm iyi niyetli yaklaşımları dikkate alıyoruz. kimin dediğinden ziyade ne dediği önemlidir. Gördüğümüz şu vardır ortaya koyduğumuz tedbirler hiçbir şekilde bizi bu felaketin arkasından koşmak gibi bir duruma düşürmedi.

"HAYATIN AKIŞINI FELÇ ETMEDEN TEDBİRLER ALINDI"

Hayatın akışını felç etmeden tedbirler alındı. İllerde pandemi kurullarını kurulması önemlidir. Dünyadaki ülkelerden en erken şekilde en katı tedbirler uygulamaya konuldu. Hiçbir şekilde bizi felaketin arkasından koşmaya değil, ön alıcı tedbirlerle hayat akışını felç etmeden tedbirleri aldık. Ekonomik hayatın olumsuz etkilenmemek için pek çok tedbir alındı.

Dünyada kimse bu afetin ne kadar süreceğini bilmiyor.

(Corona fırsatçıları)

Bu sürede fırsatçılık yapanlar söz konusu oldu, bunlara karşı katı tedbirler alındı. Rant elde etmeye çalışanlar mutlaka şikayet edilmelidir.

Tedbirlere ne kadar uyulursa bunu sona erdirme zamanı o kadar kısalıyor.

(Milli Dayanışma Kampanyası)

Devlet zaaf içindedir devlet vatandaştan para topluyor diye bir propagandayı görüyoruz. Milletimizin verdiği destekle devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak güce sahiptir. Vatandaşımızın birbiriyle dayanışması zaaf anlamına gelmez.

(İtalya ve İspanya'ya yardım)

Bu işte uzman isimler bu salgının dünyada tek bir ülkenin sağlık sisteminin güçlü olmasıyla çözülemeyeceğini söylüyorlar. Bütün dünya sağlık sistemi güçlü olmalı. Fakir ülkelere yapılacak yardımın da ulusal mücadelenin bir parçası olacağını söylüyorlar. Maalesef İtalya ve İspanya’ya gönderdiğimiz yardımlar bile eleştiri konusu oldu.

Vatandaşımızın ihtiyacı olan bir şeyi vatandaştan esirgeyip yurt dışına göndermiyoruz.

Başka ülkeler Erasmus öğrencilerini getiremezken devletimiz uçak göndererek bu çocuklar yurda getirmiştir. Büyük dediğimiz ülkeler başka ülkenin insani yardım malzemesine el koyuyor. Hızlı bir şekilde uzaktan eğitime geçildi. Normal eğitime dönüldüğü takdirde bile bu kapasitemiz güçlendirilecek.

"VATANDAŞIMIZA TRAVMA YARATACAK BİR YAKLAŞIM GÖSTERİLMEMESİ GEREKİR"

Bir şikayet var. Medya çok önemli. Yayınlarla vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyorlar. Fakat son zamanlardaki yayınlarda bilim adamlarının kendi aralarındaki teknik konuların vatandaşın gündemine getirildiğini görüyoruz. Zaman zaman tartışma programlarının ancak uzmanları ilgilendiren teknik tartışmalara döndüğünü görüyoruz.

Bilim adamlarımız için bunlar önemlidir. Ama bu uzmanların ya da profesyonellerin kendi gündeminin vatandaşın gündemi olmadığını anlamak gerekiyor. Bunun tedirginliği artırıcı bir duruma neden olduğunu görüyoruz. Vatandaşımızda travma yaratacak bir yaklaşım gösterilmemesi gerekir. Tedbirleri almayı bir travmaya dönüştürmemek lazım.

Tedbirlerimizi rasyonel şekilde alacağız umudu da yüksek tutacağız. Aşırı sağ yükselirken devletler içlerine kapanırken bir kere daha insani, değerlerin ne kadar önemli olduğu görülmüştür. Bütün bu günler bilim adamlarımızın büyük gayretleriyle onların rehberliği ile hükümetimizin tedbirlerine uyarak birbirimize daha çok sarılarak umudu ayakta tutarak atlatılacaktır. Bu günler de geçecek inşallah.

(Kılıçdaroğlu'nun Milli Dayanışma Kampanyası açıklaması)

Buna hamaset denilmesi ayıp. Bugünlerde siyasi hastalık üretmek yaklaşımında olmamak gerekir. Devletimiz her vatandaşına sahip çıkacak güçtedir. Bugünler siyaset rekabeti günleri değildir.