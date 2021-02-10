AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı'mızı hiç kimse yalnız bırakmaz

Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Konuşmasına, Osmaniye'ye her zaman yakından ilgi gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Osmaniyeli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye selam göndererek başlayan Çelik, kentin birlik, beraberlik ve fedakarlıklarıyla öne çıktığını söyledi. Çelik, Osmaniye'de demokrasi bayramı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak "Türkiye'nin meselelerini tek tek çözüyoruz. Türkiye'ye gelecek nesillere en büyük mirasımız, demokrasimiz olacaktır." dedi.

Millete hizmette, yürüyecek yolları olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Biz asla yaşlanmıyoruz, sadece yaş alıyoruz. Türkiye'de bu kadar yol yürümemize rağmen, karşımızdakilerin nasıl bir vesayet zihniyetine sahip olduklarını gösteren çok önemli tartışmalar yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, milletin desteğiyle seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanı'mıza 'sözde cumhurbaşkanı' diyenler oldu. Bakınız, 'sözde cumhurbaşkanı' lafı, darbecilerin, vesayetçilerin lafıdır. Biz Cumhurbaşkanı'mızın, milletinin değerlerine bağlı, özde bir cumhurbaşkanı olduğunu biliyoruz. Bu salondan tekrar söylüyoruz, 'sözde cumhurbaşkanı' diyenler orada olabilir, 'özde cumhurbaşkanı' diyenler bu salonda."

"CUMHURBAŞKANI'MIZI TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA HİÇ KİMSE YALNIZ BIRAKMAZ"

Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer Cumhur İttifakı olmasa bir günde Türkiye'nin demokrasi kazanımlarını geri çevirmek için ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz. Eğer Cumhur İttifakı olmasa Türkiye'nin elde ettiği kazanımları tek tek tersine çevirmek isteyeceklerini biliyoruz. Niçin Cumhurbaşkanı'mızı hedefe koyuyorlar, niçin Cumhur İttifakı'nı hedefe koyuyorlar? Çünkü Cumhur İttifakı olmasa milletin elde ettiği kazanımları, demokratik iradesini, demokratik gücünü eskiden olduğu gibi 'sözde' diyerek, vesayet üreterek, demokrasimizi sakatlayarak yeniden çalmaya çalışacaklar ama herkes şundan emin olsun, Cumhurbaşkanı'mızı Türkiye'de ve dünyada hiç kimse yalnız bırakmaz. Onunla birlikte milyonlar yürüyor. Dediğim daha rahat anlaşılsın diye söylüyorum; hiç kimse yürümese bile AK Parti Osmaniye Kadın Kolları Cumhurbaşkanı'mızla yürümeye devam edecek. Eğer birileri Türkiye'ye vesayet getirmek istiyorsa, birileri Türkiye'nin kazanımlarını çalmak istiyorsa buyursun Osmaniye'den başlasın."

Çelik, yollarının açık ve güçlerinin büyük olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu birliği, beraberliği, dirayeti gösterdiğimiz için sınırımızda bir terör devleti kurmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanı'mız terör devleti kurmak isteyenlere 'Topunuz gelin ama unutmayın biz de bir gece ansızın gelebiliriz.' dedi. Ne oldu? O terör devleti kurmak için karşımızda dikilenlerin karşısına 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' dediğimiz gibi bir gecede tepelerine bindik, terör devletini darmadağın ettik, sınırlarımızdan teröristleri söküp attık. Bu kahramanlıkta, fedakarlıkta en çok Osmaniye'nin yeri olduğunu, Osmaniye'nin en önde gidenlerden olduğunu şuradan da biliyoruz; bu harekatlar sırasında, en çok şehit veren illerimizin başında Osmaniye gelir. Türkiye'nin fedakarlığı, Türkiye'nin bir mücadelesi olduğu zaman Osmaniye'nin evlatlarının, Çukurova'nın evlatlarının Cebeli Bereket'in evlatlarının memleketi korumak, Türkiye'ye sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmak, sınırlarımıza sahip çıkmak için nasıl fedakarlık yaptığının bir örneğidir."

"ŞİMDİ HERKES CUMHURBAŞKANI'MIZA SALDIRIYOR"

Karabağ'da verilen mücadeleye de değinen Çelik, şunları söyledi:

"Tam 4 ay boyunca Azeri Türkü kardeşlerimizin Ermeni işgalcilere karşı verdiği mücadelede Cumhurbaşkanı'mızın bir gözü Türkiye'yi yönetmede, diğer gözü ise Karabağ'da verilen mücadeleydi. Cumhurbaşkanı'mız, tavizsiz bir şekilde 30 yıldır işgal altında olan Azeri Türkü topraklarının kurtarılması için Türkiye'nin kayıtsız şartsız Azerbaycan ne istiyorsa yanında olacağını söyledi. Sonuçta, 30 yıllık işgal sona erdi. Bütün bunlar bizim bu salonlarda, bu meydanlarda, Osmaniye'nin sokaklarında gösterdiğimiz birlik ve beraberlik sayesinde. Şimdi herkes Cumhurbaşkanı'mıza saldırıyor. Ne diyorlar Cumhurbaşkanı'mıza saldırırken? Aklınıza gelebilecek herkes, her devlet başkanı diyor ki (Azerbaycan'ın verdiği mücadeleyle bu toprakların kurtarılmasını sağlayarak bize meydan okudu. Erdoğan'ın yayılmacı idealleriyle...) Ne yapmıştı ki Cumhurbaşkanı'mız? İşgal altındaki topraklarını kurtarması için Azerbaycan Türkü kardeşlerimize destek vermiş. Cumhurbaşkanı'mızla beraber yürüdüğümüz bu yol, sınırımızdaki terör devletinin yok edilmesinden Karabağ'daki işgalin sona erdirilmesine kadar bütün bu büyük işleri başarmamızın asli kuvvetini, gerçek dinamiğini oluşturan bir yoldur."

Çelik, kimsenin millet iradesinin üstünde olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız, milletimizin, Türkiye'nin, Osmaniye'nin iradesiyle bu ülkenin devlet başkanı olarak seçildi. Sonuna kadar, bedeli ne olursa olsun ona sahip çıkmak gerekirken, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korurken onunla sonuna kadar yol yürümek gerekirken, dışardan yapılan saldırıları içeriye tercüme edenler Cumhurbaşkanı'mızı hedef alıyorlar. Biz bu kongreden bir kere daha buradan Cumhurbaşkanı'mıza selamlarımızı gönderirken, Sayın Cumhurbaşkanı'm Osmaniye burada ve söz veriyoruz, sizinle sonuna kadar bu yolu yürüyeceğiz."