Son dakika! MYK'nın ardından Ömer Çelik'ten sert tepki: Kabul etmiyoruz!

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Türkiye terörle en ilkeli mücadele eden ülkedir.

PROTESTO HAKKI AŞILDI

Boğaziçi Üniversitesi'deki olaylarla ilgili bazı ülkelerin açıklamalarını takip ediyoruz. Kendi ülkelerindeki olaylarla ilgili açıklama yapamazken, Türkiye'deki olaylara kaba saba değiniyorlar. İnsan Hakları'yla bu ülkelerin bize akıl verebileceğini düşünmüyoruz. Bu açıklamaları kabul etmiyoruz. Anayasa hakkıyla atanmış bir rektörün kabul edilmemesi eylemleri, üniversitede oda basmaya kadar varınca güvenlik güçleri müdahale etmiştir. Demokratik protesto hakkı aşıldı.

Öğrencilerin arasına grupların sızması durumunda herkesin sağ duyulu olması gerekiyor. Hesap sorma ve rektörü dışarı çıkarmama tehditleri, demokratik bir hak değildir.

DİJİTAL FAŞİZM

Sosyal medyadaki sansürler ise dünya gündeminin Türkiye'ye de taşınmasına sebep oldu. Sosyal medya şirketleri, keyfi sansürlerle mahkeme kararı almadan paylaşımları engelliyor.

PKK hesaplarına mavi tik veren KKTC yöneticilerine neden mavi tik veriyor. Bu kararları hangi mahkeme kararını göre veriyorsunuz? Sosyal medya ulusal iradelerle, milli egemenlikle, hukukla kavga eden mekanizmaya dönüşmeye başlıyor. Bu dijital faşizm ve diktatörlük getirir.

Macron'un yaptığı açıklamalarda Karabağ ve Suriye'de NATO'ya karşı olduğumuz açıklamaları kabul edilemez. Biz terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. NATO'nun bu bölgelerde yanımızda olmasını isteriz.

LİBYA'DAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Macron Türk askeri Libya'da olmamalı diyor. Biz BM'nin desteklediği meşru hükümetin davetiyle oradayız. Barışın desteklenmesi için Türkiye Libya'dadır. Suriye ve Libya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Suriye'deki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI

İstikşafi görüşmelerin olumlu devam etmesi için dikkat ediyoruz. Masadayız. Bu görüşmelerin genetiğini değiştirmeye çalıştılar. Herkesin bu gündeme katkı sağlaması gerekir. Müttefiklerimiz bu pozitif gündeme katkı yapılmasından memnun. Ama Yunanistan bu pozitif gündeme katkı yapmıyor. Kıbrıs'ta Türkiye'de barış gücüdür. Türk askerinin varlığı kalıcıdır. İşgal gücü olarak nitelendirilemez. Eşit iki egemen ülke kavramına karşı çıkan Rum Kesimi'dir. Doğu Akdeniz'deki gelirlerin paylaştırılmasını reddediyorlar.

Garantörlüğün modası geçmiş değildir. Modası geçen her şeyi almaya çalışan Yunan ve Rum Kesimi'nin politikalarıdır. Modası geçmiş olan bu mantıkla müzakere yapılmasıdır. Maksatları KKTC'yi gasbetmektir.

ANAYASA ÇALIŞMALARI

Parlamenter sistem varken vesayetten yana olanlar, yeni sistemde parlamenter sistem istiyor. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Millete verilmiş bir yetki milletten geri alınamaz. Kuvvetler ayrılığı konusunda eleştiri yapan partiler nasıl bir model düşünüyorlar? Bunlar vatandaşın önünde şeffaf bir şekilde konuşulmalı. Siyaset kurumunun anayasa konusunda yapacağı çalışmalar geleceğe bir borçtur. Siyaset yapan herkesin gelecek nesillere yeni bir anayasa borcu vardır. Tek başına gücümüz yetse de isteğimiz uzlaşı.

BERBEROĞLU KARARI

Bahsettiğiniz süreç yargısal bir süreç. Yüksek mahkeme karar vermiş. Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Yüce Meclis'e konu geldiğinde grubumuz gereceğini yapacaktır

CHP'DEKİ İSTİFALAR

Cumhur İttifakı'yla beraber olmak herkese nasip olmaz. Biz kendi yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. İstifalar konusunu yakından takip ediyoruz. Kendisinin partisinden istifa edildiğinde bize bağlıyor, kendi partisine haksızlık ediyordur. İstifa edenlerin neden ettiğini takip ediyoruz. Konuyu bir partinin iç işleri diye görüyoruz. Atatürk'ün istismar edilmesi konusundaki kötü ahlak devam ediyor. Bir yönetici çıkıp, AK Parti Atatürk'ü sevmiyor diyor. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü bir partinin içine sıkıştırmak büyük bir yanlıştır. Kendi istifa eden arkadaşları CHP'yi Atatürk'ten uzaklaşmakla itham etti.