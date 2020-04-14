14.04.2020 - 11:16 | | AA
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Haydar BaÅŸ için taziye mesajÄ±
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik, BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye Partisi (BTP) Genel BaÅŸkanÄ± Haydar BaÅŸ'a Allah'tan rahmet diledi.
Ã‡elik, Twitter hesabÄ±ndan, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) ÅŸÃ¼phesiyleÂtedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede vefat eden Haydar BaÅŸ iÃ§in taziye mesajÄ± paylaÅŸtÄ±.
BaÅŸ'Ä±n vefatÄ±ndan duyduklarÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ dile getiren Ã‡elik, "Allah'tanÂrahmet diliyoruz. Partimiz adÄ±na sevenlerine ve BTP camiasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±Âdiliyoruz." ifadelerine yer verdi.
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