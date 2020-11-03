‘Akdeniz’de kimseye kural koydurtmayız’

Akar, Türkiye’nin, Ermenistan tarafından işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için mücadele veren Azerbaycan’ın kardeşi olduğunu dile getirdi. Akar, Azerbaycan’ın işgal edilen topraklarından çekilmediği sürece Ermenistan ile barış ve ateşkes imzalamayacağına inandığını belirtti. Akar, Ege, Akdeniz ve Kıbrıs konusunda “(Zürih ve Londra Antlaşması) Bu anlaşmalarda İngiltere, Yunanistan, Türkiye garantör. Orada iki toplum var, iki toplumun egemenliği, varlığı var. Deniz hukuku, uluslararası hukuk var. 1870 kilometre sahili olan bir ülkeyi siz kendi sınırlarınızla kapatmaya kalkarsanız ve her şey benim derseniz o zaman sorun çıkar. Türkiye’nin halkı davasın bilin, benimseyin, inanın” diye konuştu. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceklerini, Türkiye’nin yer almadığı hiçbir kararın da geçerli olmadığını herkesin bilmesini istediklerini belirten Akar, “Bazı ülkeler gücüne ve boyuna bakmadan Doğu Akdeniz’de birtakım rollere soyunuyorlar. Bunlar çıkmaz sokak. Binlerce kilometreden gelip burada kimseye kural koydurmayız. Hakkımızı, hukukumuzu yedirmeyiz, yedirtmeyiz. Bu konudaki kararlığımızı herkesin bilmesi lazım. Özellikle üçüncü tarafların objektif olmasını, önyargısız olmasını, tarafsız bakmalarını bekliyoruz” dedi.

Akar deprem bölgesine gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile İzmir’e gitti. “Silahlı kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok” diyen Akar, şunları söyledi: “Valiliğimiz ve bakanlıklardan gelen talepler neticesinde, uçaklarımız AFAD timleri başta olmak üzere, personel ve araçların bölgeye nakli konusunda yoğun bir çalışma içinde oldu. Toplam 20 civarında sorti yapıldı. İHA’larımız hasarı görme ve tedbir geliştirme bakımından çalışmalar yaptı. Bakanlık ve TSK olarak milletimizin emrindeyiz.”