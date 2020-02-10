‘Akıncı bir an önce özür dilemelidir’

Akıncı’nın ve Burcu’nun KKTC Türklüğü ile Türkiye Türklüğünü birbirine düşman etmek üzerine kurulu bir siyaset güttüğünü savunan ve Türk düşmanlarını sevindirdiğini iddia eden Büyükataman, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Genel Başkan’ımız, Akıncı’nın dünkü sözlerinden sonra gerek Kıbrıs gerek Türkiye Türklerinin düşüncelerinin tercümanı olan bir açıklama ile bu şahsın ihanetini açığa vurmuştur. Sayın Genel Başkan’ımızın açıklamalarının ardından KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde bir açıklama yer almıştır. Rum yönetiminin elinden çıkmışa benzeyen bu talihsiz açıklamada yer alan ifadeler ancak bir Türk düşmanının eseri olabilir. Açıklama KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü imzasını taşımaktadır. Bu şahıs, KKTC’ye sözcü değil ancak ve ancak düşman olur... Sayın Genel Başkan’ımız bunların zihin altlarındaki komünizm heveslerine, Türk düşmanlığına dokunmuş olacak ki en adi üslupla en aşağılık tavırlarını takınarak Cumhurbaşkanlığı resmî sitesini şahsi kinlerinin aracı hâline getirmişlerdir. Akıncı’nın, yancısının ağzından Sayın Genel Başkan’ımıza söylediği sözleri şiddetle kınıyoruz. Akıncı bir an önce özür dilemeli, KKTC Cumhurbaşkanlığı sayfasında yayınlanan talihsiz yazı derhâl kaldırılmalıdır.”