Bakan Albayrak'tan Barbaros Hayrettin Paşa Camii paylaşımı

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye'den esintilerle inşa edilecek Barbaros Hayrettin Paşa Camii İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Barbaros Hayrettin Paşa Camii, bölgenin en büyük camisi olacak, deprem halinde acil toplanma alanı olarak kullanılabilecek.