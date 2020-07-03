03.07.2020 - 17:38 | | milliyet.com.tr
Bakan Albayrak'tan Barbaros Hayrettin Paşa Camii paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye'den esintilerle inşa edilecek Barbaros Hayrettin Paşa Camii İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Barbaros Hayrettin Paşa Camii, bölgenin en büyük camisi olacak, deprem halinde acil toplanma alanı olarak kullanılabilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Saldırı anlamı taşıyor!Son dakika haberine göre Levent Camii Temel Atma Töreni'ne katılan Erdoğan, "Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar, doğrudan egemenlik hakkımıza saldırı anlamını taşımaktadır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'teki camiye "Barbaros Hayrettin Paşa" adını verdiklerini açıkladı.