Bakan Kurum: Yıllık 1 milyon tondan fazla ilave atığın oluşması önlenecek

Bakan Kurum, Twitter hesabından, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Daha yaşanabilir bir çevreye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanunda, Türkiye Çevre Ajansının kurulması, çevre dostu ulaşımın desteklenmesi gibi birçok maddenin yer aldığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ilk defa kurulan Çevre Ajansı ile dünyada yaygın kullanılan ve atıkların toplanmasında etkin bir araç olan Depozito-İade Sistemi tek elden yönetilerek etkinliği artırılacak. Sistem, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliğine katkıda bulunacak. İlk etapta yoğun olarak kullanılan ve yıllık 20 milyar adedi aşan içecek ambalajlarına uygulanacak Depozito-İade Sistemi ile yüksek miktarda atık toplanacak. 3-4 yıl içinde yüzde 90 geri dönüşüme ulaşacak sistemle yıllık 1 milyon tondan fazla ilave atığın oluşması önlenecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık hareketinin kapsamın daha da genişleyeceğini aktaran Kurum, Türkiye Çevre Ajansının, çevrenin korunmasına yönelik toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmaya, sıfır atığın yaygınlaşmasına destek vereceğini ifade etti.

Kurum, çevre ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla kanun kapsamında, bisiklet ve e-skuter kullanımının teşvik edileceğini vurguladı.

Çevre dostu alternatif ulaşım araçlarının kullanımı için yasal düzenlemeler de yapılacağına işaret eden Kurum, "Yeni düzenlemeye göre e-skuter kullanım yaşı 15 olacak. Ekonomik değere sahip atık motor yağların sadece yüzde 10'u geri toplanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle artık motor yağı değişimi yapan yerlere 'Yetki Belgesi' verilecek. Böylelikle satılan/değişen/geri dönüşüme iletilen yağlar; etkin izlenecek, toplama veriminde artış olacak." ifadelerini kullandı.



"Denizlerimizi kirleten deniz araçlarına verilen idari para cezalarında artışa gidildi"

Ürün ve hizmetlerde çevre dostu bir süreç izlendiğini gösteren çevre etiketi kullanımının, Bakanlığın usul ve esaslarına göre gerçekleştirileceğine dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda sıfır atık hareketine katkı sunacak çevre etiketi, gönüllülük esasına dayanacak. Çevre kirliliğinin önlenmesinde caydırıcı etkiye sahip idari para cezalarının kapsamı genişletildi; sera gazlarının takibi, sıfır atık sistemlerinin kurulması, derelerden kum-çakıl alınması, e-ticarette poşet kullanımı gibi faaliyetlere ilk kez para cezası tanımlandı.

Mavi vatan denizlerimizi kirleten deniz araçlarına verilen idari para cezalarında artışa gidildi. Yasayla ayrıca bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak üzere yerel yönetimler, sorumluluk alanlarında bisiklet ve e-skuter yolu, park ve şarj istasyonu yapacaklar. Ambalaj atıklarının azaltılması için ücretlendirilen plastik poşet uygulaması kapsamında, plastik poşetlerin Bakanlığımızca belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak üretilmesi, elektronik ortamda satılması yasal sorumluluk kapsamına alınmıştır."

Bakan Kurum, yasanın "yaşanabilir çevre" vizyonuna büyük katkılar sunacağını vurgulayarak, "Tüm bu yasal düzenlemelerde başta milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.