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15.02.2021 - 14:28 | | DHA

Bakan Soylu: Uygur Türkü kardeşlerimiz, devletimizin teminatındadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uygur Türklerine ait açıklamalarda bulundu. Soylu, "Uygur Türkü kardeşlerimiz, milletimizin ve devletimizin teminatındadır. Çünkü bu vatan onların da vatanıdır" dedi.

Bakan Soylu: Uygur Türkü kardeşlerimiz, devletimizin teminatındadır

Bakan Soylu, Twitter hesabından 'Ucuz, sosyal medya manipülasyonlarına' notuyla açıklama yaptı. Soylu, Uygur Türklerinin, Türkiye'de 'al bayrak' ve 'gökbayrak' gölgesinde hür ve özgür olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Uygur Türklerine yaptıkları hizmetlerin şerefleri olduğunu söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Uzun dönem ikametleri, vatandaşlıkları, göç hizmetlerinde ayrıcalıklı yaklaşım; ebeveynleri olmayanlara çıkılan sahiplik ve eğitim meselelerinin çözümüyle her konuda emre amade halimiz Milletimizin asaletinin, kardeşliğimizin bir neticesidir. İnsanlık, kardeşlik borcumuzdur. Bunların şahidi Allah'tır. Hassasiyetimiz, Uygur Türkü kardeşlerimizin okyanus ötesinden planlanan, uluslararası çatışma vesilesi yapılmak istenilmesine karşı dikkatli olmaktır. Hassasiyetimiz, çekilen eziyetleri ve mazlumiyetlerini, uluslararası sistemin istismar etmesine karşı dikkatli olmaktır. Uygur Türkü kardeşlerimiz, milletimizin ve devletimizin teminatındadır. Çünkü bu vatan onların da vatanıdır. Kardeşlerimiz üzerinden şahsımı hedef alarak yapılan ahlaksız paylaşımın sahibinin, genel başkanına yakışacak düşük ahlaklı olduğu milletimizin ve kendilerinin de malumudur. Bunların bu hassas dönemde niçin kaşıtıldığı da bilinmektedir. Tüm mazlumların davası milletimizin davasıdır. Allah tüm mazlumlara milletimizi mahcup etmesin."

Bakan Soylu: Uygur Türkü kardeşlerimiz, devletimizin teminatındadır

Gara'da 13 şehit! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Pençe Kartal-2 Harekatına ilişkin Erdoğan, 'İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi.' ifadelerini kullandı. 'Batı ister anlasın, ister anlamasın. ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik' diyen Erdoğan, 'Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi yanındasınız, arkasındasınız' dedi.
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