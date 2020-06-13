Bekçi kanunu AYM’ye gidiyor

Milliyet’in edindiği bilgilere göre, bekçilere verilen yetkilerin Anayasa’ya aykırı olduğu görüşünde olan CHP, 18 maddelik kanunun 5, 6 ve 7. maddelerindeki yedi düzenlemeye itiraz ediyor. CHP’nin AYM başvurularını hazırlayan İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, teklifteki bazı düzenlemelerin tartışmaya gerek olmayacak kadar açık şekilde Anayasa’ya aykırılık içerdiğini belirtti. Kaboğlu, “Bekçilere tanınan geniş ve keyfiliğe açık yetkiler, devletin ahlak polisliği yapması ve bireylerin hayat tarzına müdahale etmesi riskini içermektedir. Teklifteki birçok düzenleme; hukuki belirlilik ve güvenlik ilkelerine aykırıdır ve keyfi durumlar yaratmaya elverişlidir. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi’ne başvurumuzu yapacağız” dedi.