CHP’den 'normalleşme' açıklaması: Fedakârlıklar boşa gitmesin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs salgınından çıkış sürecine ilişkin olarak, “Bu aşamaya büyük fedakârlıklarla geldik. Fedakârlıkların boşa gitmemesi için, bundan sonraki yeni süreçte de herkese büyük sorumluluklar düşüyor” dedi. Öztrak, dün CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu. Gezi Parkı eylemlerinin 7. yıl dönümü olduğunu anımsatan Öztrak, “Gezi Parkı eylemleri, bir aydınlanma hareketi ve demokrasi çığlığıdır” ifadelerini kullandı.. Koronavirüs salgınından çıkış sürecini değerlendiren Öztrak, şunları söyledi:

‘Virüs aramızda’

“Bu aşamaya büyük fedakârlıklarla geldik. Fedakârlıkların boşa gitmemesi için, bundan sonraki süreçte de herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Unutmayalım virüs halen aramızda dolaşıyor. Normalleşmenin başarısı, alınan kararlara güven duyulmasına bağlıdır. Hükümetin planına göre artık iki yaş gurubu hariç herkes sokağa çıkabilecek. 18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük yurttaşlarımız evinde kalacak. Ancak 65 yaş üstü eğer esnaf ise dışarı çıkabilecek. Yine kreşler açılıyor ama 0-18 yaş arası evde kalacak. Bunlar nasıl olacak? Aziz milletimiz; mesafe, maske ve temizlik konusunda çok daha hassas olmak zorundayız. Ancak bu şekilde ikinci dalgadan kaçınabiliriz.”

Ekonomideki büyüme rakamlarını da değinen Öztrak, “Ekonomimiz yüzde 4,5 büyümüş. Siz bir de büyümeyi; esnafa, KOBİ’lere, çiftçilere sorun” ifadelerini kullandı.

‘Mesnetsiz suçlamalar’

Öztrak, şöyle devam etti: “Bir de sesini kesmeye çalıştıkları partililerimiz var. İzmir’de bayram gününde boşu boşuna hapiste tutulan partilimiz, serbest bırakıldı. Ama minarelerden müzik yayını yapan provokatörler ortada yok. Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Eren Yıldırım halen içerde.”

Özel ve Özkoç’un fezlekesi Adalet Bakanlığı’na gitti

CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik hakaret ve iftira suçu işledikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, avukatı aracılığıyla geçen ay Özel ve Özkoç hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştu. Suç duyurusunda, aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle Altun’un kişilik haklarının ihlal edildiği, bu ihlaller nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı belirtilerek, “Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve resen tespit edilecek diğer suçlarda dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur” ifadelerine yer verilmişti.

Suç duyurusu üzerine soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira suçlarını zincirleme bir şekilde işlediklerine dair fezleke düzenlenmesi için yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu hükmüne vardı. Adı geçen milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği belirtilen fezleke, TBMM’ye gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi. -ANKARA Milliyet

CHP liderinden şehit ailelerine başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari’de şehit düşen piyade er Mehmet Günay ile Diyarbakır’da şehit düşen polis memuru Atakan Arslan’ın ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. CHP Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, görüşmede şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.