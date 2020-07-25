CHP’nin ‘iktidar’ kurultayı başlıyor

Kuruluşundan itibaren 36 olağan ve 19 olağanüstü kurultay yapan CHP’nin “hedef iktidar” temalı 37. Olağan Kurultayı bugün başlıyor. Bin 356 delegenin oy kullanacağı kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kurultayda asıl yarış yarın yapılacak Parti Meclisi (PM) seçimleri için olacak.



Bilkent Odeon’da iki gün sürecek kurultayın ilk günü genel başkanlık ikinci günü ise 60 sandalyeli PM için seçimler yapılacak. Açık havada, seyircisiz yapılacak kurultayda, koronavirüs riskine karşı radikal tedbirler alınacak.

Kılıçdaroğlu önceki akşam kurultay için Ankara’ya gelen il başkanlarıyla görüştü. Edinilen bilgilere göre görüşmede Kılıçdaroğlu’nun genel başkan adaylığı başvurusunun kaç imzayla yapılacağına karar verildi. Kılıçdaroğlu’nun Mardin’de atanmış CHP il örgütü bulunmadığı için 80 il başkanının imzasıyla aday olması benimsendi. Kılıçdaroğlu, 2018’de Muharrem İnce ile yarıştığı 36. Olağan Kurultay’da bin 81 delege imzasıyla aday gösterilmiş ancak sandıkta 790 oy almıştı. Kılıçdaroğlu için imza veren 291 delege sandıkta CHP liderine oy vermemişti. Böyle bir tablonun yeniden yaşanmaması için bu yönteme karar verildiği öğrenildi.



70-75 kişilik liste



Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarıyla toplantısında, PM seçimleri için 70-75 isimden oluşacak bir aday listesini delegenin takdirine sunacağını söylediği öğrenildi. Parti üyelerinin 10 delege imzasıyla aday olabildiği seçimlerde en fazla oyu alan 52 isim PM’ye girecek. Sekiz isim de sadece genel başkanın önereceği Bilim, Kültür Sanat Platformu adayı 12 kişi arasından seçilecek.



İmza jesti yok



Kılıçdaroğlu’na karşı aday adaylıklarını açıklayan; İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman’ın gerekli 68 imzayı bulup bulamadığı ise sabah saatlerinde belli olacak. İmza şartını karşılayanlar resmi olarak aday olabilecek. Eksik imzası bulunan isimlere Kılıçdaroğlu yönetiminin imza desteği verebileceği belirtilmişti. Ancak önceki günkü il başkanları toplantısında bu yöntemin doğru olmadığı ve kimseye böyle bir desteğin verilmeyeceği belirtildi. Bir önceki kurultayda Muharrem İnce’ye bu şekilde bir destek verildiği tartışması yaşanmıştı.



Yarış PM için



Karşısına adaylar çıksa dahi Kılıçdaroğlu’nun yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Kılıçdaroğlu yönetimi ile muhalifler arasındaki asıl yarış, PM seçimlerinde yaşanacak. İnce ve Cihaner cepheleri başta olmak üzere partideki muhalif grupların, Kılıçdaroğlu’nun aday listesine karşı ayrı listeler çıkarmak yerine, ortak liste hazırlamaya çalıştığı öğrenildi. Muhaliflerin ana amacı parti yönetiminde karşı oldukları isimler yerine kendi adaylarını seçtirmek olacak.



Delegeye çipli kart



CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, kurultayın yapılacağı Bilkent Odeon’da tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. Salıcı, “Salgın koşulları bizim iktidar kurultayı yapmamıza izin vermedi ama iktidarımıza engel olamayacak” dedi. Kurultayın yapılacağı salonda 4 bin koltuk olduğunu bildiren Salıcı, bin 356 delegenin hangi koltuklara oturacağının isimleri yazılarak belirlendiğini söyledi. Salıcı, “Bin 356 kurultay delegemiz var. Delegemiz çipli kartını aldıktan sonra alana gelecek. Hazirun cetvelini imzalayacak, sonra kartını okutacak ve turnikeden geçip alana girecek” dedi.