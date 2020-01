Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’nin planına tepki: Barışa ve çözüme hizmet etmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin sözde Ortadoğu Barış Planı’na ilişkin, “Kudüs’ün İsrail’e verilme planı asla kabul edilemez. Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir. Bu plan Filistin ve Kudüs için yeni oldubittiler oluşturma gayretidir. Hangi girişim olursa olsun, bazı Arap ülkeleri sırtını dönse de biz Filistin’in ve Kudüs-ü Şerif’in hukukunu korumak için uluslararası kurumları harekete geçirmeye ve dünyaya bu meseleyi anlatmaya devam edeceğiz” dedi.



Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Deprem vergileri nereye harcandı?” sorusuna da, “Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da Bay Kemal’e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok” yanıtını verdi. Erdoğan, İdlib konusunda da “Şu an itibarıyla maalesef Rusya, Astana’ya da, Soçi’ye de sadık değil... Bunlara bir yere kadar sabrederiz ama ondan sonra da göbeğimizi keseriz. Bu konuda Rusya da tavrını belli edecek. Ya Suriye ile ya da Türkiye ile olan süreci farklı yürütecek, başka yolu yok” dedi.



Afrika gezisini tamamlayan Erdoğan, Senegal dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:



KABUL EDİLEMEZ: (ABD’nin sözde Ortadoğu Barış Planı) Önceki akşamki konuşmada Sayın Trump’a, “Bu metni bize gönderirseniz, içeriğinde ne var görürüz, ona göre de atmamız gereken adımları veya tavrı belirleriz” dedik. Bizim bu konudaki tavrımız belli. Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs’ün İsrail’e verilmesi planı asla kabul edilemez. Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir. Bu plan Filistin ve Kudüs için yeni oldubittiler oluşturma gayretidir. Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail’in işgalini meşrulaştırma planıdır. Hangi girişim olursa olsun, bazı Arap ülkeleri sırtını dönse de biz Filistin’in ve Kudüs-ü Şerif’in hukukunu korumak için uluslararası kurumları harekete geçirmeye ve dünyaya bu meseleyi anlatmaya devam edeceğiz.



BİR TEK MACRON BİLMİYOR: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa’ya çok farklı bakıyor. “130 yılda 5 milyondan fazla Cezayirlinin Fransızlar tarafından öldürüldüğünü” söylüyor. Dedim ki “Bunun belgelerini gönderirseniz çok memnun olacağız.” Biz milyonlarca biliyorduk da böyle bir rakamı tahmin etmiyordum. Birçok Kuzey Afrika ülkesi Fransızların katliamına şahit oldu. Bunu bir Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bilmiyor. Macron’a söylediğimiz zaman kendisi “Tarih dersi mi veriyoruz?” diyor.



‘ABD ya paramızı ya uçağı verecek’



Eğer biz savunma sanayisinde yerli-milli adımları atmamış olsaydık, terörle mücadelede çökerdik. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. S-400 konusu bitmiş bir iş. Buradan geri adım atmak söz konusu değil. F-35 konusuna gelince... ABD’nin bizi ortak yaptığı ve birçok parçasını bizden aldığı uçak. Ya bu işin parasını bize verecekler ya da uçağı verecekler. Parasını vermiyorsa da dünyada bu işin dibi kurumadı ki... Başka yerden de bulur alır, kendimiz de yaparız.



‘Kardeşlerimizi getireceğiz’



(Koronavirüs salgını) Sağlık Bakanımız, ‘Bizde henüz herhangi bir sıkıntı söz konusu değil’ diyor. Ancak Çin’de 25 kadar Türk, 10 kadar da Azeri vardı. Onların Türkiye’ye dönme arzuları var. “Tedbirlerinizi alın, Azeri kardeşlerimizi de dahil edin. Karantinaya almak suretiyle bu kardeşlerimizi Türkiye’ye getirelim” dedik. Türkiye içinde şu an itibarıyla bir sıkıntı söz konusu değil.



‘İnşaatlar 5 aylık iş’



Çevre Bakanlığımızın gerek Elazığ’da gerekse Malatya’da elinde 400 kadar rezerv konutu var. Evsiz kalanlara, bu konutlardan dağıtmaya başlayacaklar. Mahallelere tek kat konut ve bunların yanına ahırlarını yapmak suretiyle çalışmaları başlatıyorlar. Zemin etütlerini en ideal noktada yapacağız. Sonra da inşaatları başlatacağız ki bu bizim için üç-dört aylık, bilemedin beş aylık iştir. Amacımız şehir merkezlerindeki binaları da yapıp vatandaşların konutlara taşınmalarını sağlamaktır.”



Rusya anlaşmalara sadık değil ‘Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz’



Rusya ile gerek Soçi gerek Astana’da bazı anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalara Rusya’nın sadık kalması halinde, biz de aynı sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla maalesef Rusya, Astana’ya da, Soçi’ye de sadık değil. Astana süreci diye bir şey kalmadı. Süreç, sessizliğe büründü. Arkadaşlarımızın muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde kendilerine “İdlib’de bu bombalamaları durdurdunuz durdurdunuz, durdurmadığınız takdirde sabrımız tükeniyor. Bundan sonra ne gerekiyorsa onu yapacağız” diye ifade ediliyor. En son Halep’ten bizim tarafa atışları var. Bunlara bir yere kadar sabrederiz ama ondan sonra da göbeğimizi keseriz. Bu konuda Rusya da tavrını belli edecek. Ya Suriye ile ya da Türkiye ile olan süreci farklı yürütecek, başka yolu yok. Ruslar, “Teröristlere karşı mücadele ediyoruz” diyor. Kendi toprağını savunanlar mı terörist? Bunlar direnişçi. Sorsan Türkiye’deki 4 milyon Suriyeli de terörist. Bunlar Esed’in zulmünden kaçtı geldi. Arzumuz bir an önce Rusya’nın dost olarak gördüğü rejime gereken uyarıyı yapmasıdır.



‘Hesap vermeye zamanımız yok’



(Kılıçdaroğlu’nun “Deprem vergileri nereye harcandı?” sözleri) Bu adamın doğru söylediği bir şey yok. Acaba kendisi oraya gitti mi? Gitmedi. Bu ciğer meselesi, ruh meselesi. Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde bir para hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcanmıştır. Bir kampanya daha başlattık. Bunlar yatıyor kalkıyor “O parayı nereye harcadınız?” Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da Bay Kemal’e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok.



AKIŞINA BIRAKAMAYIZ: (Diyarbakır anneleri) Yavaş yavaş çözülmeye başladılar. Son olarak 6-7’yi buldu gelen çocuklar. Bunun gerisi de gelecek. Akışına bırakamayız. Er ya da geç onlar değil, biz kazanacağız. İşte dağdakilerin hali ortada. Kuzey Irak’taki durum ortada. Türkiye olarak biz Ortadoğu’da masada belirleyici ülkeyiz. Sağa sola yalpalayan ülke değiliz. Ama bu bizi asla rehavete sevk etmemeli.