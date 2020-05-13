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13.05.2020 - 00:48 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip coronavirüs (Covid-19) ile mücadele için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü göndererek katkı veren Mukadder Öksüz isimli vatandaşla telefonda görüştü.

Erdoğan, Twitter hesabından görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, desteklerinden ötürü Öksüz'e teşekkür etti.

Erdoğan telefon görüşmesinde, "Cumhurbaşkanına yüzük gönderiyorsun, mektup gönderiyorsun, bunun karşılığında sizi telefonla aramayayım mı? Hiç ağlamaya gerek yok. Sizin bu kadirşinaslığınızı bizim de unutmamız mümkün değil. Her şeyden önce Kahramanmaraş'ı biliriz. Edeleri biliriz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Öksüz'ün eşi ve çocukları hakkında bilgi alan Erdoğan, Öksüz ailesinden kendisine dua etmelerini istedi.

Öksüz yüzüğüyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben gönderdiği mektupta, "Bizler 15 Temmuz'da vatanımız için nasıl bir ve beraber olduysak bugün de hastalık sebebiyle mağdur olan kardeşlerimizin yanında bir ve beraber olmalıyız. Maddi varlığım olarak bir tek yüzüğüm var. Onu da çorbada benim de tuzum olsun diyerek bu hayır kampanyasına gönderiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz telefonCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyasına bağış yapan ve mektup yazan bir vatandaşı arayarak sürpriz görüşme gerçekleştirdi.
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