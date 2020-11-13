MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
ABONE OL
13.11.2020 - 19:03 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de

Özel uçakla saat 15.00'te Ercan Havalimanı'na gelen Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerinin hazırlıklarını yapmak ve #KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere #Kıbrıs’tayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Kasım Pazar günü KKTC'ye gelerek, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılması, Kapalı Maraş'ı ziyaret etmesi, KKTC Acil Durum Hastanesi'nin açılışına katılması ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmesi bekleniyor.

    Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrılan hasta otogarda yakalandı!Mersin Anamur ilçesinde yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkan sonucunu beklemeden hastaneden ayrılan İsmail Ö. Anamur Otogarı'nda yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Valilik duyurdu! Adana'da koronavirüs için yeni karar

    Son dakika... Valilik duyurdu! Adana'da koronavirüs için yeni karar

    81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

    81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

    BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

    BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

    Sigara yasağı nerelerde, hangi illerde var, cezası ne kadar? Sigara yasağı son dakika gelişmeleri...

    Sigara yasağı nerelerde, hangi illerde var, cezası ne kadar? Sigara yasağı son dakika gelişmeleri...

    Sıradaki Haber