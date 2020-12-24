‘Etki ajanı’ tartışması

HDP’nin Uşak’taki FETÖ operasyonu sonrası çıplak arama yapıldığı iddialarını gündeme getirmesi üzerine İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, çıplak arama iddialarının yalan olduğunu savunarak, “Şüphelilere ilişkin tüm nezarethane süreci kameralarda kayıtlı” dedi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ısrarlı çıkışları üzerine Çavuşoğlu, “Meclis’i FETÖ terör örgütünün propagandası hâline getiriyorsun. Gergerlioğlu, sen FETÖ örgütü adına burada âdeta etki ajanı gibi davranıyorsun” çıkışını yaptı.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ise, “etki ajanı” suçlamasının kabul edilemeyeceğini belirtti. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de insan hakları savuncusu olarak çıplak arama iddialarını araştırmanın insanlık görevi olduğunu söyledi.