MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Etki ajanı’ tartışması
ABONE OL
24.12.2020 - 07:00 |

‘Etki ajanı’ tartışması

TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ile HDP arasında, “etki ajanı” tartışması yaşandı.

‘Etki ajanı’ tartışması
ÖNDER YILMAZ Ankara

 

HDP’nin Uşak’taki FETÖ operasyonu sonrası çıplak arama yapıldığı iddialarını gündeme getirmesi üzerine İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, çıplak arama iddialarının yalan olduğunu savunarak, “Şüphelilere ilişkin tüm nezarethane süreci kameralarda kayıtlı” dedi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ısrarlı çıkışları üzerine Çavuşoğlu, “Meclis’i FETÖ terör örgütünün propagandası hâline getiriyorsun. Gergerlioğlu, sen FETÖ örgütü adına burada âdeta etki ajanı gibi davranıyorsun” çıkışını yaptı.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ise, “etki ajanı” suçlamasının kabul edilemeyeceğini belirtti. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de insan hakları savuncusu olarak çıplak arama iddialarını araştırmanın insanlık görevi olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev işgalden kurtarılan Gubadlı'yı ziyaret ettiAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 44 gün süren savaşta Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrini ziyaret etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sınavlar ne zaman, nasıl olacak? İlkokul - ortaokul - lise sınavlarının uygulama şekli belirlendi

Sınavlar ne zaman, nasıl olacak? İlkokul - ortaokul - lise sınavlarının uygulama şekli belirlendi

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Sıradaki Haber